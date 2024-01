Zona stadio nel degrado per colpa dei tifosi ospiti

Ancora una volta il dopo gara delle partite casalinghe dell’Ascoli ha prodotto conseguenze particolarmente serie e degradanti. Proprio qualche mese fa gli abitanti avevano lanciato l’allarme legato alla mala gestione operata dalle forze dell’ordine in relazione all’arrivo di tifoserie calde e numerose. Arrivati nel 2024 ancora una volta lasciano perplesse le modalità con le quali si è gestiti un evento del genere paralizzando una porzione di città per mezza giornata: prima, durante e al termine l’incontro. A ciò come sempre sono andati poi ad aggiungersi i danni e la sporcizia lasciata in giro e alla quale nessuno ha poi posto rimedio. Una discarica a cielo aperto con odori nauseabondi causati dai bisogni liberati sulle vetrine, sui tavoli degli esercizi e sulle pareti delle case. Dopo gli episodi dello scorso anno ancora una volta la presenza di così tanti sostenitori baresi ha lasciato una serie di conseguenze alle quali poi sono stati costretti gli stessi cittadini e i gestori delle attività a porre rimedio. Nonostante si chieda sia alla Prefettura che alla Questura di trovare una soluzione. "Quello che è accaduto ormai si ripete sistematicamente da oltre vent’anni – lo sfogo di Nico Ferretti titolare di Petit Bruxelles -. Ogni volta che ad Ascoli arrivano squadre seguite da tantissimi tifosi si ripetono sistematicamente questi episodi. Questo per noi commercianti e anche per i residenti continua a costituire un problema molto serio che però nessuno pare interessato a voler affrontare. Fanno la pipì ovunque, lasciano rifiuti e bottiglie di vetro".