Zone 30 e isole ambientali a Porto d'Ascoli: il piano per migliorare la viabilità

Verrebbero previste per Marina Centro e San Filippo Neri, a sud dell’Albula, al vecchio incasato, a nord di via Torino e di via Mare, nella zona est e centrale di Porto d’Ascoli, nonché nel quartiere Agraria, Santa Lucia, Marina di Sotto, Sant’Antonio le zone 30 e le isole ambientali per migliorare la viabilità. Una decina di aree critiche per il traffico che sono state analizzate dalla Isfort, società che si sta occupando di scrivere il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Le ipotesi sono state illustrate in commissione urbanistica, alla presenza di Angela Chindemi e Carlo Carminucci (Isfort), il sindaco Spazzafumo, il dirigente alla gestione territoriale Giantomassi e il tecnico Gionni Tiburtini. "Siamo quasi alla fine del nostro percorso – ha affermato Carminucci –. Dopo la redazione del piano, questo verrà assoggettato alla Valutazione ambientale strategica e poi passerà in consiglio comunale". In commissione inoltre è stato detto che il Pums dovrebbe essere pronto entro il primo semestre del 2025. Per quel che riguarda le zone 30, queste sono considerate fondamentali per ridurre l’incidentalità all’interno dei confini comunali. Fenomeno che risulta in crescita, anche e soprattutto per le alte velocità di transito veicolare in arterie come via Torino, via San Giovanni, via Scarlatti e Via Sgambati. In tal senso, l’analisi effettuata dalla Isfort ha messo in evidenza come sia necessario attuare determinate iniziative a livello amministrativo, fra cui aggiornare la classificazione funzionale viaria, ottimizzare le condizioni ambientali e infrastrutturali della rete, promuovere la cultura della sicurezza stradale, incentivare la mobilità sostenibile intensificare il controllo e le sanzioni e migliorare il monitoraggio degli incidenti stradali. Una zona 30 dovrebbe essere prevista anche in viale De Gasperi, unitamente all’inserimento di piste ciclabili. Queste però porterebbero via intere file di parcheggi, e quindi si renderebbe necessaria una misura compensativa nell’ambito della sosta.

Giuseppe Di Marco