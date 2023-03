Zootecnia marchigiana, doppio appuntamento

Domani alle 10 nella Sala dei Savi del Palazzo dei Capitani si svolgerà un incontro per approfondire aspetti e progettualità legate alla zootecnia marchigiana e per parlare delle misure finanziare connesse. L’Assessore Antonini illustrerà le principali misure che la Regione Marche intende promuovere a sostegno di tale comparto. A seguire, alle 17, secondo tavolo di confronto per discutere delle azioni sull’Agroalimentare inerenti alla ’Specializzazione Intelligente 2021-2027’. Per l’occasione, l’Assessore Antonini dettaglierà ai presenti sul ricco pacchetto di interventi regionali a supporto delle attività produttive. "La Regione Marche, su impulso del presidente Acquaroli e in ascolto sempre dei territori coinvolti – spiega l’Assessore Antonini – grazie alle grandi possibilità offerte dalla nuova Programmazione Europea 2021-2027, ha stanziato risorse pari a 236 milioni di euro destinate alle imprese marchigiane, con l’obiettivo di promuovere investimenti mirati nel campo della ricerca, dell’innovazione e della trasformazione all’interno di un segmento di punta del tessuto agricolo e produttivo della nostra regione".

Vittorio Bellagamba