L’antipasto del Cenone di Capodanno è ‘Zucca con salsiccia di anatra e agrumi’.

Ingredienti per 4 persone: 200 grammi di zucca decorticata; una cipolla; brodo per la salsiccia di anatra; 100 grammi di polpa di petto di anatra 50 grammi di lardo di maiale (tipo colonnata ). Per la crema di agrumi il succo di 1 limone, 1 pompelmo, 1 arancio, 10 grammi di amido di mais. Per le noci caramellate 50 grammi di noci, 30 grammi di zucchero, 20 grammi di acqua.

Procedimento: tagliare a fette 4 millimetri la zucca e ricavarne dei rotolini di 1,5 centimetri con un coppa pasta rotondo. Immergerli in acqua bollente salata per due minuti poi scolarli e asciugarli. Con gli scarti della zucca preparare una crema rosolando la cipolla in padella, aggiungere gli scarti della zucca e far andare fino a completa cottura bagnando con un po’ di brodo di verdure solo se si asciuga troppo. Quindi frullare per ottenere una crema vellutata. Macinare insieme anatra e lardo, salare, pepare. Inserire tra due dischetti la salsiccia e scaldare il tutto in forno per qualche minuto. Per preparare la crema di agrumi unire il succo dei tre agrumi e la Maizena prima sciolta nell’acqua far ridurre portando a consistenza. Mettere in una padella tutti gli ingredienti delle noci e lasciare caramellare.

Impiattamento: Adagiare gli anelli di zucca ripieni di salsiccia sul piatto. Aggiungere qualche puntino di salsa di zucca le noci caramellate e nappare con la crema di agrumi.

Chef Stella Michelin Enrico Mazzaroni Ristorante ‘Il Tiglio’ Montemonaco