’Zvanì’, il nuovo film di Giuseppe Piccioni

Verrà proiettato in anteprima sabato alle 20.30 al Cinema Odeon, il nuovo film del regista ascolano Giuseppe Piccioni dal titolo ‘Zvanì’. Si tratta di una pellicola sulla vita giovanile del poeta Giovanni Pascoli, chiamato in famiglia Zvanì. L’evento è stato promosso dalla 50&Più Ascoli Piceno e Fermo ed è stato presentato dal consigliere nazionale Guido Nardinocchi, dal direttore 50&Più per il Centro Italia e presidente del Rotary Club di Ascoli, Roberto Paoletti e dall’assessore comunale Donatella Ferretti. Girato in Toscana lo scorso anno vede nel cast Benedetta Porcaroli, Liliana Bottoni, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Federico Cesari che interpreta proprio Giovanni Pascoli. Si tratta dell’undicesimo film del regista Piccioni di cui tre girati ad Ascoli: ‘Il Grande Bleck’, ‘Cuori al verde’ e ‘L’ombra del giorno’. "Da sempre abbiamo deciso di promuovere i nostri servizi con eventi culturali – ha ammesso Roberto Paoletti – e quando ci è stato proposta la possibilità di proiettare in anteprime il nuovo film di Giuseppe Piccioni con il presidente Nardinocchi abbiamo aderito con entusiasmo. Tanto più che il Rotary Club ha già premiato il regista ascolano con il ‘Paul Harris’ la massima onorificenza del nostro sodalizio e da presidente non posso che esserne onorato". Soddisfatta anche l’assessore Ferretti. "Siamo ben felici che il regista Piccioni abbia scelto ancora Ascoli per la prima del suo nuovo film". Il regista Piccioni si è collegato telefonicamente: "Si tratta di un film personale su un Pascoli che non abbiamo mai visto, che a scuola non ci hanno fatto amare, come con Manzoni".

Valerio Rosa