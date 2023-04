4 ristoranti: Alessandro Borghese ad Ascoli, quali sono i locali in gara

Ascoli Piceno, 19 aprile 2023 – Alessandro Borghese porta ad Ascoli (video) la sua famosissima trasmissione "4 Ristoranti".

Alessandro Borghese ad Ascoli per '4 Ristoranti' (foto LaBolognese)

Dopo la forte pioggia che ha caratterizzato le riprese della prima puntata, questa mattina lo chef si è goduto una bella giornata di sole. Accompagnato dai tecnici ha cosi fatto un lungo giro per il centro soffermandosi spesso a rilasciare autografi e a posare per le foto per la felicità dei tanti fans. Il conduttore della trasmissione "4 Ristoranti" in onda su Sky TV ha messo in sfida quattro locali ascolani per contendersi la vittoria finale. Dopo le riprese di ieri al ristorante "Figli di" in via Marucci gestito dai fratelli Stefano e Flavia Esposto, questa mattina lo chef ha voluto conoscere meglio il centro storico cittadino con un giro turistico in Piazza del Popolo, Rrete Li Mierghie e sui caratteristici ponti medievali.

Tra selfie e social

Dietro 'ai Merli' Borghese ha incontrato anche una scolaresca che stava visitando la zona longobarda del centro cittadino e sono stati tanti i ragazzi che hanno riconosciuto il simpatico conduttore televisivo e hanno voluto fare selfie e chiesto autografi al grande Chef. Poi c'è stato il tradizionale lancio delle immagini sul profilo Instagram del conduttore televisivo prima dal ponte romano di Porta Solestà, poi da quello di Porta Tufilla e infine dal Ponte di Cecco dove la troupe televisiva ha anche girato alcune bellissime scene che verranno riproposte durante la puntata ascolana.

I 4 ristoranti in gara

Oltre al ristorante "Figli di" ricordiamo che sono in gara anche i ristoranti "Chisc" in via Cairoli con Emanuele Melchiorre, "Zeneat" in via Napoli con la titolare Eleonora Balestra e "Cusinè Royal 2.0" in via di Vesta con Giorgio Pelliccioni. Le riprese verranno ultimate domani poi si conoscerà quando le puntate ascolane verranno messe in onda su Sky Uno e su TV8.