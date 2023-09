Allevi è di nuovo in piedi: “Sono come un reduce che sta uscendo dall’inferno”

Ascoli, 4 settembre 2023 – Giovanni Allevi e la sua battaglia ‘sorridente’ sono tornati ad unire il vastissimo e variegato popolo di Instagram. Il compositore ascolano, da più di un anno impegnato nella lotta contro un mieloma, dopo un paio di mesi di ‘assenza’ oggi pomeriggio ha pubblicato una foto della sua terapia riabilitativa e subito si sono scatenati gli utenti di quello che ormai è il social per eccellenza.

Nel giro di pochi minuti il post è stato sommerso di like e di commenti: per lui solo parole di affetto e di sostegno, da migliaia di ‘signor Rossi’ fino a Lorenzo Jovanotti e Orietta Berti, Emma Marrone, passando per i personaggi più disparati (Gemma di Uomini e Donne, come Nina Zilli e Arianna Mihailovic, moglie del compianto Sinisa).

Allevi unisce sempre e comunque: con la sua musica, con la sua allegria e anche nella lotta alla malattia. Una lotta leggera e piena di luce, mai rancorosa, mai pesante, sempre carica e portatrice di speranza. Era riuscito a sorridere anche quando lo scorso luglio era circolata la bufala sulla sua presunta morte.

“Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi – ha scritto a commento della foto, senza nascondere le proprie sofferenze - ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio. Giovanni”.

Parole che fanno coraggio, a lui come a chi le legge. Lo stesso era accaduto a luglio, quando aveva pubblicato una foto nel letto dell’ospedale mentre teneva in mano l’amato gattino. Ancora più toccante il messaggio per la Pasqua 2023: “Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno (è nato il 9 aprile 1969, ndr). Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!" aveva scritto Allevi.

Oggi, a distanza di cinque mesi da quel giorno, ancora parole di speranza. E allora non resta che attendere il gran giorno, quello dell’uscita dalla malattia, quando -ha promesso- ricambierà l’affetto ricevuto con un concerto speciale. La tua Ascoli e tutta Italia ti aspettano a braccia aperte Giovanni.