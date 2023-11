Allevi a Sanremo: "Saprà toccarci il cuore". E Jovanotti si commuove

Ascoli, 28 novembre 2023 – Sanremo 2024, come svelato al Tg1 lunedì sera da Amadeus, vedrà anche la presenza di Giovanni Allevi, nella serata di mercoledì 7 febbraio. Sarà un ritorno con i fiocchi del pianista e compositore di Ascoli Piceno, lontano dalle scene da tempo perché impegnato nella battaglia contro un brutto mieloma multiplo (un tumore maligno che colpisce alcune cellule del sistema immunitario). Sempre al Tg nazionale, poi, Amadeus ha annunciato che mercoledì 29 novembre saranno svelati i nomi delle co-conduttrici, mentre i protagonisti in gara verranno nominati domenica 3 dicembre, nell’edizione del Tg1 delle 13.30.

Allevi al Tg1: “Sarò la voce dei tanti guerrieri attaccati alla vita”

Collegato al Tg1 in t-shirt e berretto neri, Allevi ha salutato tutti con un bacio in diretta, rivolto alle tante persone che, in apprensione, stanno seguendo le condizioni dell’artista ascolano. "Sono profondamente grato per questo invito a Sanremo — le sue parole in collegamento — Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!”, Allevi a Sanremo, lo staff su Instagram: “Giovanni saprà toccarci il cuore con il suo esempio e le note”.

Mentre Allevi rilasciava le sue dichiarazioni al Tg nazionale, sul suo profilo Instagram lo staff condivideva con tutti un bellissimo messaggio. Al centro lo screenshot del bacio lanciato dall’artista, nel testo del post le seguenti parole: “In un emozionante servizio televisivo al Tg1, Amadeus ha svelato il suo invito a Giovanni Allevi sul palco di Sanremo, dove suonerà di nuovo il pianoforte davanti al pubblico dopo quasi due anni di ritiro dalle scene — si legge — La malattia non è ancora del tutto sconfitta, ma siamo certi che Giovanni saprà toccarci il cuore col suo esempio, le sue parole e le sue note!”. Tra le reazioni c’è anche quella di Lorenzo Jovanotti, che si lascia andare con l’emoticon del “cuore”. Un altro artista che in passato, nei suoi testi, ha affrontato temi delicati e di vita. La stessa replica è quella lasciata da Amadeus, mentre Carlo Conti commenta con l’emoji degli applausi.

Un utente su Instagram: “Combatto contro una leucemia, il tuo ritorno mi riempie di gioia”

Tra le reazioni, però, c’è anche quella commovente di un utente, (Pinco Pallina 13 il suo nome di profilo): “Io sto combattendo con la leucemia da 2 anni e mezzo — si legge — la tua rinascita caro Giovanni mi riempie il cuore di gioia!!”. Impegnato nella battaglia contro un brutto male così come Allevi. Era il 18 giugno dello scorso anno quando il pianista ascolano annunciava la malattia sui suoi profili social, definita ”una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa". Nell'ultimo anno, le sue condizioni di salute lo hanno tenuto lontano dalle scene. Ma Allevi non ha mai smesso di parlare con i fan sui social dei suoi "draghi interiori", della meditazione come supporto nei momenti più difficili e dell'impegno per trasformare la malattia in melodia. Ora il ritorno (meraviglioso) sul palco.