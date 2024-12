Amica geniale in mostra: ecco il ‘museo’ di Basili con foto e oggetti del set

Ascoli Piceno, 5 dicembre 2024 – Alcuni oggetti di scena, originali, del set cinematografico L’Amica geniale, mega produzione italo-americana venduta in più di 150 paesi nel mondo, sono esposti nel Polo Museale San Francesco a Montefiore dell’Aso, piccolo borgo nella provincia di Ascoli Piceno, con meno di 2mila abitanti. In quella località collinare è nato lo scenografo Giancarlo Basili, ormai di casa a Bologna, che per questa gigantesca produzione ha ricostruito il quartiere Luzzatti di Napoli. Nel rione, infatti, è nata l’amicizia di Lila e Lenù, protagoniste della storia tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, il miglior romanzo del secolo secondo il New York Times.

Il Polo Museale di Montefiore dell’Aso custodisce la cultura e la storia dei suoi personaggi, come il Centro di documentazione scenografica di Giancarlo Basili, un ampio spazio dedicato al pittore e incisore Adolfo De Carolis, la sala dedicata a Carlo Crivelli dov’è esposta una parte del polittico, una sala dedicata a Domenico Cantatore e ora anche una stanza dedicata ad alcuni oggetti provenienti dal set de L’Amica geniale, come i banchi di Lila e Lenù, le bambole delle bambine così centrali nella prima parte del racconto,, il plastico e i bozzetti originali del quartiere Luzzatti ricostruito vicino a Caserta. Tantissime fotografie di scena, la macchina da scrivere di Lenù e l’albo fotografico di Lila.

“Ho dedicato la stanza all’Amica geniale per far capire il lavoro visivo che abbiamo creato per questa serie televisiva (l’ultima puntata andrà in onda sulla Rai il 9 dicembre, ndr) – ripercorre Giancarlo Basili –. Ho deciso di raccontare la storia della progettazione di tutto il quartiere e con tutti i suoi interni dalla casa di Lila a quella di Lenù. A Montefiore ho allestito tutti i bozzetti e tutta la fase della realizzazione del quartiere, che si trova all’interno di una struttura di archeologia industriale vicino Caserta, nell’ex fabbrica della Saint Gobain. L’idea della grande ricostruzione è nata per mostrare il quartiere che si trasformava negli anni e le epoche che cambiavano. È stato, quindi, importante creare l’insediamento da zero. Non abbiamo potuto girare in quello di Luzzatti, perché non sarebbe stato possibile evidenziare i passaggi del tempo, con la città che avanzava e che l’ha inglobato. Ecco allora che lo abbiamo ricostruito in sintonia con Saverio Costanzo, il regista della prima e seconda serie, Daniele Luchetti regista della terza serie e Laura Bispuri, regista della quarta ed ultima serie”.

“Tutte le sceneggiature– prosegue–, dalla prima alla quarta serie, sono state curate da Saverio Costanzo, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Elena Ferrante. Ho pensato di realizzare a Montefiore dell’Aso la raccolta di progetti scenografici e visionari del cinema italiano passando da Palombella Rossa, alla Stanza del figlio di Nanni Moretti, da Nirvana e Io non ho paura di Gabriele Salvatores a Lubo di Giorgio Dilitti, al cinema di Marco Tullio Giordana, Daniele Luchetti e Carlo Mazzacurati, arrivando al progetto dell’Expo di Shanghai e al padiglione zero dell’Expo di Milano che si trovano solo a Montefiore: per questo ho ritenuto importante portare nel mio paese natale anche uno dei progetti più grandi d’Europa, quello dell’Amica geniale”.