Ascoli e le olive sul grande schermo

Ascoli, 30 ottobre 2’24 – Appuntamento da non perdere domani a Monticelli con il Cinecircolo Don Mauro-Nel corso del tempo che ospiterà nella Sala della Comunità della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda il grande attore Giorgio Colangeli nell’ambito della retrospettiva a lui dedicata. Il programma inizierà alle 18.30 con la proiezione, in prima assoluta, del cortometraggio ’Superbi’ di Nikola Brunelli, prodotto da APS Nie Wiem. Il cortometraggio che vede Colangeli protagonista con Maurizio Bousso, insieme a tanti ‘attori’ del territorio, è stato girato nel settembre 2023 ad Ascoli sul tema delle olive all’ascolana e che tanto interesse suscitò per la comparsa di una insegna in piazza del Popolo del prodotto tipico commercializzato dai cinesi… Cittadini indignati si sono affollati davanti all’insegna di un negozio cinese, spuntato dal nulla, al posto di una pizzeria al taglio. Non potevano credere ai loro occhi: nell’insegna c’era scritto “Olive Wang - Le vere olive ascolane take away”.

All’epoca partirono telefonate al sindaco, ai carabinieri, all’ufficio del commercio per sapere chi avesse autorizzato quell’abominio nel Salotto di Ascoli. Peccato che non fosse un vero negozio, ma, appunto, la scenografia di un cortometraggio. La proiezione, con la presenza in sala dei protagonisti, sarà ad ingresso libero. Al termine ci sarà un’apericena offerta da Migliori Olive.

Alle 21.15, ulteriore appuntamento con la proiezione di ‘Castelrotto’ di Damiano Giacomelli con Giorgio Colangeli, Denise Tantucci e Fabrizio Ferracane. Il film narra di un misterioso misfatto che scuote la vita di Castelrotto, paesino immaginario sugli appennini marchigiani. Il film è stato girato nelle Marche a Torchiaro e Macerata. Castelrotto è stato presentato nel 2023 a un evento collaterale dell’80ª Mostra del cinema di Venezia, è stato premiato al ‘Sudestival 2024’ dalla giuria presieduta dal regista Giorgio Diritti. Ha inoltre partecipato a numerosi festival e rassegne, tra cui Bimbi Belli, diretta da Nanni Moretti. L’ingresso sarà riservato ai soci del Cinecircolo, ma ci si potrà associare anche ad inizio serata. Prima e dopo la proiezione, il regista e Giorgio Colangeli saranno presenti in sala per presentare il film e dibattere con gli spettatori. La retrospettiva dedicata a Giorgio Colangeli si concluderà giovedì 7 novembre con l’ultimo film: Dall’alto di una fredda torre di Francesco Frangipane con Giorgio Colangeli, Edoardo Pesce, Vanessa Scalera e Anna Bonaiuto.