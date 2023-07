Tutti in fila per il concerto de Il Volo ad Ascoli

Ascoli Piceno, 10 luglio 2023 - In fila già alle prime luci dell'alba per accaparrarsi i biglietti del concerto gratuito de Il Volo. Sarà un evento speciale quello in programma il 21 luglio in piazza del Popolo nell’ambito del Festival Ascoli Piceno, e i fan del trio non vogliono assolutamente perderlo.

Ecco allora che stamattina la fila davanti alla biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo era lunghissima.

La distribuzione dei tagliandi è iniziata dalle 8 ed era possibile avere al massimo due tagliandi a persona.

Durante la serata del concerto del 21 luglio sarà disponibile un mega schermo in Piazza Arringo che trasmetterà in diretta il concerto.