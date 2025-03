Bove Finto: esplode la festa a Offida tra urla, corse e divertimento

Offida (Ascoli Piceno), 1 marzo 2025 – Che festa per il Bove Finto ad Offida. Nelle prime ore del pomeriggio tantissime persone si sono riversate per strada, sono arrivate vestite con lu guazzarò e la m’nturada, maschere simbolo del Carnevale offidano per partecipare alla singolare manifestazione. Alle 14 il Bove Finto è uscito ed è esplosa la gioia, ha preso il via la corsa e la tradizionale liturgia profonda e gestuale del Bove Finto, che fa parte dell’anima stessa della cittadina.

Bove Finto, la grande festa a Offida

E’ stato il momento dell’entusiasmo, le persone lo hanno istigato, inseguito, il bove oggi finto una volta vero, non si è fatto ripregare ed ha dato spettacolo. Tutti dietro, tra urla, fischi e schiamazzi, il Bove finto a tratti trotterellava, a volte sbandava, altre volte faceva la giravolte, regalando momenti emozionanti e indimenticabili. Dal quartiere Cappuccini il Bove è sceso verso il centro.

E’ andato in scena l’eterna sfida tra le persone e il toro. Uno spettacolo che ci ha riproiettato in un mondo atavico, rappresentato dal toro pericolosissimo e dalle persone che lo istigano. E’ andata in scena l’anima di Offida. La caccia al bove ha proseguito per tutto il pomeriggio per le vie e le piazze tra gli acuti, i sibili dei fischietti, si è dato vita allo sfrenato corteo.

Alle 17 piazza del Popolo si è trasformata in un’arena, i presenti hanno fatto largo al solenne spettacolo della corrida, protagonista la folla che schiamazzava e inneggiava. Una simbiosi tra antico e moderno. L’eccitazione del pubblico ha seguito per tutto il tempo la corrida. Tutti in attesa che si compia il sacrificio e come da tradizione il toro è stato mattato, si è messo in scena quella sorta di catarsi mistica che la morte del toro procura.

Lo spettacolo simboleggia il sangue versato dall’animale sacrificale e la salvezza ottenuta dall’uomo. Si è ripetuto simbolicamente l’atto funzionale della vittoria del bene e della civiltà sul male e sulla forza bruta della natura. Il bianco dei costumi e il rosso del sangue esaltano la scena, sono i colori della corrida offidana che tutti gli anni riescono a regalare uno spettacolo unico, lo spettacolo del sacrificio del bove.

Il simbolico scontro si è concluso con la vittoria dell’uomo e proprio all’imbrunire il Bove è stato ucciso davanti al palazzo comunale e poi è stato portato in spalla per le vie della città con in sottofondo le note di Addio Ninetta addio, inno ufficiale del Carnevale storico offidano. Anche quest’anno la manifestazione si è svolta senza tanti problemi, alcune persone hanno come al solito esagerato con il vino e quindi hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, ma per fortuna niente di grave. L’appuntamento è per il prossimo anno, Offida ora attende l’appuntamento dei Vlurd, che si terranno nel pomeriggio di martedì prossimo.