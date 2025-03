Carnevale di Ascoli, maschere e risate: da Sanremo al Pnrr. La cronaca nelle gag

Ascoli Piceno, 3 marzo 2025 – L’abbondante pioggia di sabato e le previsioni meteo pessime, non hanno scoraggiato i gruppi mascherati del Carnevale di Ascoli che hanno comunque riempito le vie e le piazze del centro storico per la prima giornata del Concorso Mascherato.

Carnevale di Ascoli: la gag sul Pnrr

Gag divertentissime, tanta allegria e anche un po’ di satira legata anche al maltempo con un personaggio in muta da sub, occhialini e pinne che si lamentava per l’assenza del preannunciato temporale.

Carnevale di Ascoli: polizia e alcol test

Molto apprezzati ‘Li Totera’ con Walter e Sergio Storoni, la gag ‘Pina e Coteca’ con un grande Claudio Tempera, ‘A recchie basse’, il gruppo ‘Roccaraso’ e bravi anche i ragazzi arrivati da Fermo guidati dall’artista Patrizio Moscardelli con la gag ‘Se me tuocc… sona’.

Carnevale di Ascoli e una maschera che imita il cantante di Sanremo Lucio Corsi

Tanti anche i bambini mascherati inseriti nelle Categorie G e Baby. Questi i gruppi dei più giovani. Categoria “G” (da 11 a 24 anni): Vogghia de lavera’ zombeme adduosse, lavora tu che i’ nen posse; Da quacche parte...ha da penne; A Carnevale mamma schembare; Li cellitte e’ repartite tutte; Mine vaganti; Mamma ce’ ditte reguardeteve; Ce metteme in gioco; Magna Roma.

Categoria Baby (da 0 a 10 Anni): Lind Teddy; Priedde e pulle n’e’ mai satulle; Il piccolo principe; Melevisione lupo Lucio e fata Luna; Li frechi’ de san temmase 4.0; Cugini d’Italia; Ubi maior, Carnevale cessat; Nella rua piu’ illustre ce sete misse li balaustre; Giurassic parc; Baby bersagliere; La pecora ‘n callara; The Quintanich; Trump-Olinodi lancio per le olive all’ascolana. Stasera appuntamento da non perdere dalle 21 in Piazza del Popolo con ‘All In tutti in maschera’.