Come sta Giovanni Allevi: i risultati degli ultimi esami

Ascoli, 8 aprile 2023 – Come sta Giovanni Allevi? Lo svela lo stesso compositore ascolano con un post sui social, alla vigilia di Pasqua, giorno in cui festeggia anche il compleanno.

Il post di Giovanni Allevi, in lotta contro un mieloma, per i fan: sono andati bene gli ultimi esami

“Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande! Auguri da un #GiovanniAllevi indebolito e ‘scombinato’ ma felice!”, scrive.

Domani, il 9 aprile, Allevi compie 54 anni. Al maestro marchigiano è stato diagnosticato, da alcuni mesi, un mieloma multiplo, tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo.

Insieme al post, Allevi aggiunge anche uno scatto dall'ospedale in cui appare dimagrito ma sorridente.

“Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell'Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino – aggiunge -. Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti "guerrieri" che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante!”.

C’è anche un pensiero per il futuro: “Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo”, scrive Allevi.

Il videomessaggio di San Valentino

Allevi è piuttosto attivo sui social, considerando il doloroso decorso della malattia. Il 14 febbraio si è rivolto ai fan che gli chiedevano notizie sulla sua salute in un videomessaggio. “Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto”, aveva detto. Il musicista non è tipo da nascondere le sue difficoltà e le sue paure di fronte alla malattia: "Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo – spiegava –, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere. Combattere significa resistere al dolore fisico e, come dicevano i greci, 'io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto”. E non dimentica la festa del 14 febbraio: "Buon San Valentino a tutti”, scriveva Allevi su Facebook pubblicando un simpatico disegno creato da una sua fan.

Cos'è il mieloma multiplo

Si tratta di un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo.

Le mani che tremano, la musica nella mente

Uno dei disagi maggiori, per il musicista, è il tremore alle mani, ma Allevi non smette di comporre con la mente. “Le mie mani ora tremano per i farmaci - scriveva sempre il 14 febbraio - ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare”.

Anche il 29 marzo Allevi torna a parlare delle mani tremolanti. Ma lo fa con animo pieno di speranza. "Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento – scriveva sui social in occasione della Giornata mondiale del pianoforte – . Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento!”.