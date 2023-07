Concerto del Volo ad Ascoli: quando e tutto quello che c’è da sapere

Ascoli, 20 luglio 2023 – Tutto è pronto in Piazza del Popolo per accogliere il grande concerto de Il Volo. Quella di domani sarà una grande notte di musica, un grande concerto gratuito offerto da Battista Farotti titolare dell'azienda Fainplast e da Stefano Panichi dell'omonima impresa edile.

Duemila ascolani affolleranno piazza del Popolo per ascoltare i tre tenori. Una serata evento, di certo tra le più importanti dell'estate tra le Cento Torri.

Il Volo si esibirà alle ore 21.30 in occasione del festival ‘Ascoli Piceno: palco di travertino’, attraverso il programma ‘Art bonus’.

Dove parcheggiare per chi viene da fuori

A coloro che arriveranno in città in auto è consigliabile lasciare l’auto al parcheggio coperto Saba Torricella. Disponibile anche il parcheggio dell'ex Seminario oppure scegliere la sosta gratuita al piazzale dello stadio.

Il megaschermo per il concerto in diretta

Per chi non è riuscito a procurarsi i biglietti, in Piazza Arringo sarà allestito un mega-schermo per seguire in diretta il concerto fino alla fine.

Divieti di sosta: centro off limits

Il centro storico per il resto sarà offlimits. Sono stati ordinati i divieti di sosta con rimozione coatta in: Via Dino Angelini, lato sud fino all’intersezione con la Via Pretoriana; in Piazza Roma, lato ovest; Via A. Ceci; Corso Trento e Trieste, ambo i lati, per il tratto compreso dall’intersezione con la Via A. Ceci, via Trieste, via Lungotronto, Piazza Giacomini, Via XX Settembre, lato sud, Piazza Simonetti. Dalle ore 16 fino al termine dell’evento ci sarà la chiusura di tutti gli accessi stradali a Piazza del Popolo mediante l’installazione delle porte.

Il consiglio è insomma quello di arrivare in città con un certo anticipo per evitare poi le file agli ingressi.