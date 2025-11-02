Il corto ‘Le Ali Invisibili’ dal Piceno agli Oscar

Ascoli, 2 novermbre 2025 – Il cortometraggio ’Le Ali Invisibili’ in corsa per l’Oscar: è inserito in piattaforma dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per la consideration nella categoria Live Action Short Film agli Oscars 2026. Ne abbiamo parlato con il regista Marco Trionfante, che ha curato anche la sceneggiatura con Giulio Troli ed è direttore artistico dell’Aifas – Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto, che ha prodotto il corto.

Avrebbe mai immaginato di poter arrivare ad un risultato così importante?

“Non mi piace parlare di traguardi, ma di cammini. Questo approdo all’Academy è una tappa importante, certo, ma resta soprattutto un segno di fiducia nel lavoro di un gruppo che ha creduto in un’idea semplice: raccontare con sincerità. ’Le Ali Invisibili’ è nato dal desiderio di dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Se oggi quella voce arriva un po’ più lontano, allora significa che abbiamo fatto qualcosa di giusto. Ma soprattutto apre nuovi scenari”.

Quando parla di ’cammini’ intende anche nuovi scenari per i territori di San Benedetto del Tronto e Offida, che hanno accolto la realizzazione del film?

“Credo che ogni film nasca anche da un luogo, non solo da un’idea. Girare tra San Benedetto e Offida è stato naturale, perché quei paesaggi, quelle luci, quelle persone hanno qualcosa di autentico. Non sono solo sfondi, ma parte viva del racconto. Il cinema, quando è sincero, restituisce dignità ai luoghi e a chi li abita. Se ’Le Ali Invisibili’ riuscirà a far scoprire anche solo un frammento della bellezza e dell’anima di questo territorio, allora sarà già un grande risultato”.

Alessio Ciaffardoni, che ha curato la fotografia, con Trionfante

Ha una motivazione la scelta di un corto dal fortemente tema inclusivo?

“Non credo che l’inclusione debba essere trattata come ’un tema’ da raccontare, ma come un modo di guardare il mondo e senza etichette. Al centro non c’è la disabilità, ma una persona, con i suoi sogni e la sua forza. E forse è proprio questo il senso più autentico dell’inclusione: imparare a vedere, non solo a guardare”.

Parliamo degli interpreti: ci sono nomi importanti, come Lorenzo Flaherty e il corto è impreziosito da un brano di Gianna Nannini (’La differenza’), che corona la colonna sonora scritta da Cristiano Corradetti: qual è stata la loro reazione?

“Entusiasmo e grande sobrietà. Lorenzo Flaherty ha creduto subito nel progetto, il brano di Gianna Nannini e le musiche di Cristiano Corradetti hanno dato al film una forza emotiva straordinaria, e accanto a me ci sono stati tre collaboratori fondamentali: Giulio Troli, alla sceneggiatura, Alessio Ciaffardoni, alla fotografia, e Alessio Piretti, assistente alla regia. ’Le Ali Invisibili’ è nato dal lavoro di squadra”.

Cosa vede ora nel futuro suo e dell’Aifas?

“Uno stimolo a crescere, a formare talenti e a raccontare altre storie. L’Aifas non è solo un’accademia, ma un pensiero: un luogo che accoglie, che unisce, e che sa ancora sognare, nonostante tutto”.