Enzo Iacchetti a San Benedetto per uno show su legalità e carabinieri

San Benedetto (Ascoli), 25 luglio 2023 – La città di San Benedetto si fa promotrice di un progetto sulla legalità, realizzato dall’associazione “Il Rompibolle”, che domani, mercoledì 26 luglio alle ore 21:30 nella bellissima piazza Bice Piacentini, nel cuore del Paese Alto, si esibirà con lo spettacolo/conferenza “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”, scritto da Paola Olivieri e Pasqualino Palmiero. Questa serata conclude una serie di eventi che l’associazione “Il Rompibolle” ha organizzato per parlare di legalità con i ragazzi delle scuole e con i cittadini, toccando diverse città del piceno e del maceratese. “Salvo, storia dell’Arma e di un eroe” è, infatti, parte di un ampio progetto che mira a sensibilizzare soprattutto i giovani sui delicati temi della legalità, ma si rivolge anche ai cittadini di tutte le età. Un’occasione per sentire dalla voce della sua biografa, Rita Pomponio, la storia di Salvo D’Acquisto, eroe e martire della seconda guerra mondiale, e di ascoltare il procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Teramo, il dott. Ettore Picardi.

L’associazione “Il Rompibolle” è onorata di avere come ospite d’eccezione il conosciutissimo Enzo Iacchetti, che, conducendo la trasmissione “Striscia la notizia”, si è trovato spesso a segnalare alle forze dell’ordine truffe e scorrettezze ai danni dei cittadini da parte di persone senza scrupoli. Ad inframezzare gli interventi tanta musica eseguita live dalla Rompiband che accompagnerà anche il cantante Carl Fanini. Un’occasione unica per poter riflettere sulla legalità in modo diverso, un momento dedicato all’Arma dei Carabinieri e un modo per conoscere l’Uomo che indossa la divisa.