Giovanni Allevi e il Concerto MM22: “L’ho composto quando ero in bilico tra la vita e la morte”

Ascoli, 21 marzo 2025 – È stata annunciata sui canali social la data dell’appuntamento Instagram con il maestro Giovanni Allevi, il grande pianista e compositore di Ascoli Piceno.

“Ci siamo: finalmente svelata la data della tanto attesa live Instagram con il maestro Giovanni Allevi – ha scritto oggi il suo staff -. Save the date (Salva la data) lunedì, 24 marzo, alle 18.30. Il Maestro ci parlerà della nascita del Concerto MM22 per violoncello e orchestra, composto sulle lettere del nome mieloma durante la degenza ospedaliera. In questa occasione Giovanni Allevi risponderà ad alcune delle domande che ci avete scritto! Vi aspettiamo!”.

Le Anticipazioni di Giovanni Allevi

Lo stesso Allevi pochi giorni fa, lunedì, aveva condiviso con i follower qualche anticipazione. “Ho avuto un’idea – ha scritto su Facebook e Instagram -. Le quattro date estive si avvicinano ed io sicuramente dovrò affrontare delle interviste per esporre il significato complesso di questo brevissimo tour live con orchestra. So già però che con i tempi televisivi e radiofonici farò molta fatica, perché gli argomenti sono troppo delicati e quindi non ci sarà modo di approfondire tutte le tematiche.

In passato è anche accaduto che le mie parole venissero riportate dai giornali diverse da come le avevo pronunciate. In questa occasione ne sarei addolorato perché i contenuti in gioco coinvolgono la sensibilità di tante persone che stanno vivendo situazioni di sofferenza. Non ultima, da quando vivo la malattia, sento dentro di me una certa ritrosia ad espormi mediaticamente… Per non parlare del dolore fisico che a volte va a minare il mio irrefrenabile entusiasmo.

Ci tengo però a parlarvi della mia follia, il concerto MM22 per violoncello e orchestra sulle lettere del nome Mieloma, che ho composto in ospedale nel periodo in cui sono stato in bilico tra la vita e la morte. Lo dirigerò in prima assoluta nei concerti estivi. Allora la mia idea è questa: fare una diretta live, così siamo solo io e voi, senza mediazione, senza la pressione del tempo. Saremo “cuore a cuore” come disse Beethoven quando andò via dalla corte sbattendo la porta, per andare direttamente incontro al suo pubblico. Che ne dite? Poi vi dirò la data della diretta. Se intanto volete pensare a delle domande, potete metterle nei commenti. Cuore a cuore...Giovanni”.

L'Annuncio di Giovanni Allevi nel 2022

Era il 18 giugno 2022 quando l'annuncio del pianista e compositore ascolano lasciò tutti senza parole. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande - ha aggiunto - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Torno presto”.

Ed è tornato, senza lasciare mai le tantissime persone che lo seguono, condividendo sui social – e l’anno scorso anche dal palco di Sanremo - il suo amore per le note e per la vita.