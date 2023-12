Giovanni Allevi cita Giulio Cesare e commuove ancora sulla malattia: "Io continuo a vivere"

Ascoli Piceno, 18 dicembre 2023 – “Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini”. È l’ultimo post con cui Giovanni Allevi ha fatto commuovere tutti i suoi fan su Instagram.

Nell’immagine, il 54enne pianista di Ascoli Piceno, ripreso lungo il corridoio di un ospedale, alza l’indice e il medio a creare una ‘V’ in simbolo di pace, con il sorriso nascosto da una mascherina Ffp2. Gli occhi e il volto sono stanchi, ma il compositore non si arrende e continua deciso, con tutte le sue forze, nella lotta contro il brutto mieloma multiplo (un tumore maligno che colpisce alcune cellule del sistema immunitario) scoperto l’anno scorso.

Il post sul profilo Instagram di Giovanni Allevi

Il post di Allevi ha scatenato le emozioni di fan e colleghi. Lorenzo Jovanotti, sempre presente, gli manda un cuore così come fa il bassista Saturnino. Poi è la volta dei fan. Una utente scrive: “Tu sei tutti i Giulio Cesare e i Giuseppe Garibaldi e i Napoleone del mondo. Sei un uomo che vince”. Un’altra scrive: “L’unica battaglia lecita dovrebbe essere quella che si compie per se stessi. Tu poi sei il guerriero per eccellenza, ci hai insegnato prima di tutti che dentro di noi abbiamo la forza per lottare e abbattere il male che ci portiamo appresso”. Bello anche il commento di un uomo: “Sei un maestro di vita, non mollare”.

Che Allevi non smetta di combattere lo stanno dimostrando i gesti. Era il 27 novembre scorso quando Amadeus, nella puntata serale del Tg1, aveva annunciato la sua presenza sul palco di Sanremo 2024 nella serata di mercoledì 7 febbraio, scatenando anche qui la tenerezza e l’entusiasmo dei fan.

Collegato in t-shirt e berretto neri, quella volta, aveva salutato tutti con un bacio in diretta: "Sono profondamente grato, chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico — le sue parole — Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!”