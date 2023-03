Giovanni Allevi: le mie mani tremano, compongo musica nella mente

Ascoli Piceno, 29 marzo 2023 – E’ un messaggio di speranza quello che lancia Giovanni Allevi, il grande musicista e compositore ascolano che sta lottando da mesi con il mieloma multiplo, tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo.

"Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento – scrive sui social in occasione della Giornata mondiale del pianoforte – . Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento!”.

Allevi, 54 anni il prossimo 9 aprile, posta il video di una sua esibizione in teatro, accolta dall'ovazione del pubblico. E subito viene circondato dall’affetto dei fan che lo rassicurano: ti aspettiamo presto, non mollare, siamo tutti con te. Ma non si tratta del primo video.

Già un mese fa, infatti, il musicista era apparso in un altro video social in cui salutava i fan e li aggiornava sul suo stato di salute. Anche in quell’occasione, ovviamente, aveva parlato della sua esigenza di fare musica. Nonostante il dolore e il tremore alle mani, infatti, Allevi ha raccontato di come la sua mente fosse invasa da queste nuova musica da comporre e che non vede l’ora di farcela ascoltare.