‘Il Volo’ incanta Ascoli: la musica risuona nelle piazze delle cento torri

Ascoli, 22 luglio 2023 – Un grande spettacolo e un bellissimo regalo alla città. Il concerto del trio ‘Il Volo’ in Piazza del Popolo, rimarrà tra i più emozionanti, visti nel salotto cittadino. Una piazza gremita con oltre duemila persone sedute con 1.300 biglietti staccati gratis al botteghino, oltre 500 distribuiti tra i dipendenti Fainplast e Panichi e il resto messo a disposizione delle persone disabili, delle istituzioni, degli ospiti e dei giornalisti accreditati.

E poi ci sono stati loro, i tre tenori che hanno fatto vibrare le colonne di Piazza del Popolo con le loro voci. Battista Faraotti si è confermato un vero ‘Mecenate’ non solo nello sport, dove oltre ad essere sponsor dell’Ascoli Calcio, aiuta centinaia di associazioni delle discipline più disparate, ma anche nella cultura e nello spettacolo. Affiancato dalla elegantissima moglie Gigliola e dai figli Daniele e Roberta, con il marito Stefano Panichi, imprenditore edile, anche lui sponsor della serata, Battista ha fatto davvero un grande regalo alla città.

Dei biglietti distribuiti al botteghino più del 70% sono stati consegnati a persone del posto, ad ascolani soprattutto anziani che non sarebbero mai riusciti a partecipare. E questa, alla fine, è stata la soddisfazione più grande degli organizzatori che hanno centrato l’obiettivo di fare un regalo al territorio.

La serata nata nell’ambito del festival ‘Ascoli Piceno: palco di travertino’, attraverso il programma ‘Art bonus’, è stato un successo. Così come è stata ottima l’idea di installare in Piazza Arringo un mega-schermo per seguire il concerto in diretta.

Ad accompagnare il trio dei tenori, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è stata un’orchestra di trenta musicisti. Il concerto in Piazza del Popolo si è aperto con le musiche di Ennio Morricone poi ‘Nessun dorma’, ‘Il mondo’, ‘Granada’, ‘Un amore così grande’ e ‘Se telefonando’ in omaggio a Maurizio Costanzo che l’aveva scritta.

Una performance che ha unito i classici de ‘Il Volo’, raccolti nell’album ‘10 Years’ e nuovi brani estratti dal disco più recente ‘Il Volo Sings Morricone’. Non sono mancati i classici indimenticabili di tutti i tempi, rivisitati dai tre artisti: da "Smile" a "Halleluja", da "My Way" di Frank Sinatra a "O surdato nnamurato". La chiusura è stata affidata al brano portato a Sanremo nel 2015, ‘Grande Amore’, con gli applausi proseguiti anche dopo il concerto.