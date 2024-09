Jovanotti ad Ascoli: è la sorpresa di Dardust per il Memorial Troiani

Ascoli, 11 settembre 2024 – L’ospite a sorpresa per il memorial Troiani è Jovanotti, amico di vecchia data del collega Saturnino Celani, storico bassista e compositore ascolano. Cherubini è tra l’altro reduce da un periodo piuttosto difficile a causa di una gravissima caduta in bici che lo ha tenuto bloccato per diverso tempo, costringendolo anche a cancellare diversi concerti.

Dario Faini con Jovanotti ad Ascoli: è lui l'ospite 'a sopresa' per il Memorial Troiani

Jovanotti è arrivato nel pomeriggio, ospite che Dario Dardust Faini ha voluto tenere nascosto fino all’ultimo momento, per regalare al pubblico un’emozione ancora più grande. I biglietti sono andati in poco tempo tutti esauriti per un soldout abbastanza prevedibile già al momento che proprio Dario Dardust Faini annunciò il nome dell’ospite di questa edizione.

Ed in effetti Angelina Mango, vincitrice dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, piace non solo ai giovani ma anche a tanti che amano ancora i brani del padre. Angelina ha trionfato all’ultimo Sanremo con un brano scritto da Madame e dallo stesso Dario Faini, dal titolo ’La Noia’. La cantante ha raggiunto gli Eurovision e il primo posto tra gli album più venduti in Italia.

L’edizione 2024 del ‘Memorial Alessandro Troiani’ è la 25esima edizione della manifestazione: con la direzione artistica del compositore e musicista ascolano Dario Dardust Faini, ha fatto il grande salto diventando un appuntamento nazionale. Grazie proprio a Faini, infatti gli ospiti dell’evento partecipano gratuitamente aiutando ad elargire l’intero incasso alla sezione ascolana dell’Ail: l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, presieduta da Giuliano Agostini.