Marta Flammini, da Cupra Marittima ad Affari tuoi: ecco come userà i soldi della vincita

Cupra Marittima (Ascoli), 21 settembre 2024 – Da “mamma Rai” 15mila euro che saranno utili per acquistare una nuova macchina alla figlia Michelle. E' rientrata nella sua Cupra Marittima ed è tornata alla quotidianità Marta Flammini, incantevole 45enne protagonista in tv nel programma “Affari tuoi”. Dopo aver aperto per giorni il pacco di rappresentante delle Marche per altri concorrenti, venerdì sera è stato il suo momento. L'impiegata alla Cupra Bibite ha voluto proprio la figlia Michelle vicino a sé vincendo alla fine 15mila euro, dopo aver rifiutato, con coraggio, l'offerta del “dottore” di 56mila.

“Erano rimasti due pacchi e la distanza era proprio tanta, 15mila euro uno e 200mila euro l'altro. D’accordo con mia figlia abbiamo deciso di tenerci il nostro, di andare fino in fondo. Gli autori mi hanno detto che abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto tutti incollati allo schermo e con la suspense".

Nell'altro pacco c'erano 200mila euro e il "dottore” ne aveva offerti 56mila. Però quando siete partite per Roma mica avevate questi 15mila euro… ora come verranno investiti?

“Li userò per comprare l'auto nuova per mia figlia. E' una neopatentata...".

La prima telefonata?

"L'ho fatta ai miei genitori, erano orgogliosi. E mi hanno detto che sapevano avrei giocato così, sono sempre stata testarda”.

Cosa resta dell'esperienza in tv?

"Mi hanno fatto sentire come a casa. Le telecamere? Nemmeno tanta ansia ti dirò, anche se dopo 2 ore che giocavamo iniziavo ad essere cotta”.

Com'è Stefano De Martino?

"Già mi faceva piacere conoscerlo perché da casa sembrava proprio un bell'uomo. Dal vivo è meraviglioso, ma colpisce perché è ancora più bravo. Mi ha stupito per i modi gentili e l'educazione".