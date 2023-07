Il messaggio di Giovanni Allevi: “Per superare il dolore dedico tempo alla meditazione”

Ascoli Piceno, 6 luglio 2023 – Ogni tanto, durante la lunga battaglia contro il tumore, il maestro marchigiano Giovanni Allevi fa sapere come sta ai suoi followers e amici sui social. Un modo per sentire la vicinanza degli altri, ma anche per dare un cenno e far sapere come sta.

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione – ha scritto Allevi nel suo post –. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni”.

Parole che ricordano che ancora la tempesta non sia passata, ma che non c’è tempo per arrendersi. Si va avanti rimanendo aggrappati al mondo e al suo “Creato”, nonostante il mieloma multiplo.

Erano circa 3 mesi che il compositore non si faceva sentire. L’ultimo messaggio sulle sue condizioni di salute risalivano all’8 aprile, un giorno prima del suo 54esimo compleanno. Allora aveva fatto sapere che i risultati delle sue analisi erano positive, con conseguente gioia dei fan.

Ma anche sotto quest’ultimo messaggio, chi lo segue non si risparmia, inviando messaggi di incoraggiamento e speranza. “Lei Maestro è un grande esempio di guerriero dei tempi moderni, guerriero nello spirito”, scrive un utente. “Sei una persona speciale e in quanto tale saprai portare questa croce con grande riconoscenza a Dio!”, è un altro messaggio. E ancora: “Sei un'anima meravigliosa. E io devo ancora capire perché quasi sempre queste cose capitino alle anime belle. Ti abbracciamo tutti, non sei solo”.