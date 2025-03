Offida presa d’assalto per il Carnevale, che pienone per i Vlurd: si rinnova la tradizione

Offida (Ascoli), 4 marzo 2025 – Il Carnevale di Offida si è acceso con i Vlurd. Lo spettacolo come da tradizione si ripete e a sera prende il via la sfilata, che anche quest’anno ha regalato momenti di profonda emozione. La cittadina si è illuminata alle fioche e tenue luci dei fasci di canne portate in spalle da tantissime persone, il luccichio del fuoco ha fatto risplendere il centro storico esaltando i suoi caratteri medievali.

Numeri record per il Carnevale di Offida (Vagnoni)

E’ stato il momento dell’emozione, per un Carnevale storico che anche quest’anno ha regalato lampi di intensa gioia. La processione di persone, che ha proceduto in fila indiana, ha sfilato sulle note dell’Inno ufficiale del Carnevale storico di Offida ‘Addio Ninetta addio’ suonato dalle congreghe. Allo scoccar delle 19, con il calar delle tenebre, si sono accese le luci dei Vlurd.

L’atmosfera di festa fatta di eccesso, follia, e mistificazione, ha lasciato spazio ad uno spettacolo ineguagliabile. Messa da parte la baldoria del mondo confuso e scombinato del Carnevale è iniziato lo spettacolo destinato a rimanere impresso ai presenti. L’origine dei Vlurd è antichissima e si fa risalire alle feste pagane del fuoco e dai riti purificatori in cui i Romani chiedevano agli dei fortuna e buoni raccolti. Come sempre all’inizio della sfilata i colori si sono spenti in una calma apparente; poi la festa ha ripreso forza, più sfrenata. Si è fatta largo la processione di persone che hanno sfilato con in spalla i fasci di canne, tutti un po’ barcollanti, che, tra urla selvagge e di gioia hanno percorso Corso Serpente Aureo, trasformando il centro in un enorme serpente fiammeggiante e infine sono tornati in piazza dove i bagordi sono stati lanciati nel falò centrale. Le lunghe lingue di fuoco si sono alzate al cielo, con le scintile, ma nessuno è indietreggiato, tutti intorno hanno ballato in una gioia collettiva. I Vlurd, rappresentano una festa di singolare originalità e dotata di una forma di fascinosa bellezza, in uno scenario dal suggestivo aspetto medievale. I fasci accesi e lanciati nel grande falò rappresentano la fine del Carnevale, infatti quando il grande fuoco in piazza del Popolo si spegne, torna sovrano il silenzio, foriero di pace quaresimale.

Quest’anno il Carnevale offidano non ha fatto registrare gravi problemi, questo grazie al grande spiegamento di forze dell’ordine e il coinvolgimento dalla Fifa, che hanno controllato tutto. L’appuntamento è per il prossimo anno, con la speranza che si continui ad assumere un atteggiamento corretto e rispettoso della grande tradizione del Carnevale offidano.