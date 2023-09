Le olive ascolane cinesi: “Ecco come è nata l’idea”

Ascoli Piceno, 21 settembre 2023 – Lunedì, in piazza del Popolo di Ascoli, la realtà ha superato la fantasia. Cittadini indignati si sono affollati davanti all’insegna di un negozio cinese, spuntato dal nulla, al posto di una pizzeria al taglio. Non potevano credere ai loro occhi: nell’insegna c’era scritto "Olive Wang - Le vere olive ascolane take away".

Sono partite telefonate al sindaco, ai carabinieri, all’ufficio del commercio per sapere chi avesse autorizzato quell’abominio nel Salotto di Ascoli. Peccato che non fosse un vero negozio, ma la scenografia di un cortometraggio. Prodotto da Nie Wiem, vincitrice nel 2023 di un Nastro d’argento per "In quanto a noi" di Simone Massi, il corto s’intitola "Superbi" ed è realizzato con il contributo della Regione Marche, il patrocinio dell’Arengo, la collaborazione dell’associazione La Locura, Quasar, Subwaylab, Dibbuke e cinecircolo Don Mauro.

Il film breve racconta la storia di Fulvio, maestro delle olive all’ascolana, proprietario di un locale storico che, ormai in decadenza, è entrato in competizione con quello di un immigrato di seconda generazione, Ismail, capace di sfornare eccellenti olive fritte. Da qui l’indignazione dei garanti della perfetta ascolanità dell’oliva impanata.

Gli autori del corto non immaginavano che la realtà avrebbe superato la fantasia. "Per ‘Superbi’ eravamo decisi a scrivere una storia che potesse destabilizzare e far leva sulle ipocrisie che si celano dietro i comportamenti quotidiani, tirando fuori la comicità dalle situazioni più comuni ed esaltandone le assurdità – racconta il regista anconetano Nikola Brunelli (finalista al Premio Solinas experimenta 2023) – per cui subito dopo lo scalpore e il panico ad Ascoli per le ‘Olive Wang’ in Piazza del Popolo, credo che l’obiettivo sia già stato raggiunto ancor prima di completare il montaggio".

Scritto da Brunelli, con Emanuele Mochi (anche lui anconetano) e Giuseppe Brigante (sceneggiatori del film "Il legionario, premiato a Locarno nel 2021), "Superbi", che ha tra i protagonisti Giorgio Colangeli, sarà proiettato a Corto Dorico film festival di Ancona, dal 2 al 10 dicembre.

"La realtà ha superato la finzione – racconta lo sceneggiatore Emanuele Mochi –, e la nostra ‘congregazione’ inventata che difende l’ascolanità dell’oliva fritta nel corto ha preso vita nei commenti Facebook di tantissime persone. Questo significa che abbiamo colto nel segno, evidentemente c’è una questione latente che noi abbiamo scoperchiato".