L’omicidio di Melania Rea diventa una serie tv targata Hbo

Ascoli, 12 ottobre 2025 – Dopo quello del presentatore tv Enzo Tortora, HBO punta su un altro dramma: l’omicidio di Melania Rea. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la piattaforma americana avrebbe dato il via alla produzione di una miniserie in quattro episodi, dal titolo provvisorio ‘Melania’, dedicata al delitto che sconvolse l’Italia nell’aprile del 2011. A dirigere la serie sarà Stefano Mordini, autore già avvezzo a raccontare la realtà attraverso la cronaca, come dimostrò con ‘La scuola cattolica’, ispirato al delitto del Circeo.

Nei ruoli principali Maria Esposito, protagonista di ‘Mare Fuori’, che interpreterà Melania Rea, mentre Daniele Rienzo vestirà i panni di Salvatore Parolisi, il marito e assassino condannato in via definitiva. Carmen Pommella e Fabio De Caro dovrebbero invece interpretare i genitori della giovane vittima. Le riprese, secondo le indiscrezioni, inizieranno a metà novembre tra Roma, Napoli e Ascoli.

Melania, originaria di Somma Vesuviana, viveva con il marito e la figlia Vittoria a Folignano. Lui, era caporalmaggiore istruttore presso il 235° Reggimento Piceno; una delle sue allieve, Ludovica, era diventata la sua amante e secondo le Procure di Ascoli e Teramo, proprio quella relazione clandestina scatenò, prima di Pasqua, gli eventi sfociati nell’omicidio efferato.

Il 18 aprile 2011 Melania scomparve durante una passeggiata a Colle San Marco. Due giorni dopo, il suo corpo venne ritrovato nei boschi di Ripe di Civitella, in Abruzzo: era stata colpita da 35 coltellate.

Parolisi, che ha sempre negato di aver ucciso la giovane e bella moglie, fu condannato prima all’ergastolo, poi a 20 anni di reclusione in via definitiva, rimuovendo l’aggravante della crudeltà: sta finendo di scontare la pena e fra poco tempo tornerà libero. Ha perso nel frattempo la potestà genitoriale della figlia Vittoria che vive a Somma Vesuviana coi nonni materni; all’epoca era molto piccola e quel giorno dormiva nell’auto, mentre il padre assassinava la madre con 35 coltellate.

Il tempo trascorso l’ha portata a prendere coscienza della tragedia famigliare che si è consumata a sua insaputa. Ad Ascoli, Folignano, ma anche a Somma Vesuviana, la notizia dell’omicidio lasciò una ferita profonda. Ricordiamo ancora il silenzio che avvolse questi luoghi nei giorni della scomparsa, le fiaccolate per Melania, la solidarietà verso i genitori e la piccola Vittoria. Per mesi le tv nazionali seguirono il caso e diversi sono stati i documentari trasmessi sulla piattaforma Sky e sulla Rai che hanno ricostruito quei tragici giorni. Una vicenda tristissima che verrà rievocata anche con una serie tv.