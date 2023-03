Oscar 2023, c’è anche un po’ di Ascoli con Oscar Mestichelli e la Xentek

Mistichelli al lavoro. In destra, con Mengoni

Ascoli, 12 marzo 2023 – C’è anche Ascoli nella settimana che ha portato all’attesa cerimonia degli Oscar in programma stanotte. A Los Angeles è infatti al lavoro da qualche giorno una troupe ascolana di Xentek Produzioni capitanata da Nicola Mestichelli.

“Un’atmosfera incredibile come solo un evento di rilevanza mondiale può regalare" commenta dagli Stati Uniti Mestichelli che nei giorni scorsi è stato presente alla mega festa organizzata da Versace alla quale, tra gli altri, era presente anche il cantante Marco Mengoni, vincitore del recente Festival di Sanremo, che si è esibito durante lil mega fashion show della casa di moda italiana.

“Una serata straordinaria ed esclusiva alla quale ha partecipato il jet set internazionale del mondo della moda e dello spettacolo. Tra gli altri – racconta – anche Elton John, Dua lipa, Demi Moore, Pamela Anderson, Paris Hilton e tanti altri ancora".

Xentek ha realizzato una serie di servizi per il Tg5 curati dalla giornalista Anna Praderio che ha intervistato Aldo Signoretti, candidato all’Oscar per le acconciature del film "Elvis", la bellissima modella e attrice rumena Madalina Diana Ghenea che ha recitato in "Youth – La giovinezza" di Paolo Sorrentino e in "House of Gucci".

Intervistato anche Paolo Genovese regista di "Perfetti sconosciuti".

Mestichelli si prepara a seguire stanotte i candidati italiani all’Oscar dalla sala stampa del Dolby Theatre, pronto ad intervistare immediatamente eventuali vincitori. Ci sono speranze in particolare per Signoretti e per Alice Rohrwacher, regista italiana candidata ai premi Oscar 2023 nella sezione miglior cortometraggio.

“Da anni ormai insieme alla professionalità di Xentek portiamo il nome di Ascoli nel mondo, anche attraverso ragazzi che abbiamo formato e che si stanno facendo strada" prosegue Mestichelli che ieri ha partecipato al party di Armani a Rodeo Drive ed ha realizzato servizi dal Red Carpet.

"Sono giornate intense in cui corriamo da una parte e dall’altra in vista della Notte degli Oscar, un lavoro veramente impegnativo, ma – conclude – anche molto gratificante professionalmente".