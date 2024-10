Pierfrancesco Favino al Circolo tennis Maggioni: San Benedetto diventa un set cinematografico

San Bendetto (Ascoli), 22 ottobre 2024 – Il Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto diventa un set cinematografico. Lo storico ritrovo dei tennisti sambenedettesi in questi giorni è stato trasformato in una delle principali location per le riprese del film "Il Maestro". Diretto da Andrea Di Stefano e prodotto da Indigo Film e Indiana Production, il film vede protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di un ex tennista, ambientato negli anni Ottanta.

La produzione, che ha portato sul set una complessa organizzazione, ha deciso di blindare il circolo, rendendolo completamente inaccessibile al pubblico per garantire lo svolgimento sereno delle riprese e la protezione della riservatezza delle scene. Oggi Favino ha fatto la sua comparsa sul set con un abbigliamento da sportivo tipico degli anni in cui la pellicola è ambientata. La trama del film ruota attorno alla figura di un tennista la cui carriera non è mai decollata come sperato. Ora, in un periodo di riflessione sulla propria vita, il protagonista si dedica all'insegnamento del tennis, prendendo sotto la sua ala un giovane e timido ragazzo, su cui gravano le pressanti aspettative del padre. La storia si sviluppa attraverso una serie di tornei e lezioni che diventano un percorso di crescita per entrambi: maestro e allievo.

Le difficoltà del ragazzo sul campo si riflettono nelle sue battaglie personali, e il loro rapporto evolve in una lezione reciproca su vita, fallimenti e successi. Il film affronta il tema del riscatto personale, e come lo sport possa rappresentare una metafora potente per affrontare le sfide quotidiane . Oltre al Circolo Tennis Maggioni, anche altre zone della città di San Benedetto, come il viale Buozzi e piazza Giorgini, sono state coinvolte nelle riprese che stanno interessando anche altre località marchigiane, come Grottammare e Portonovo.