Quintana 2023 ad Ascoli, il sorteggio e la griglia di partenza dei sestieri

Ascoli Piceno, 7 luglio 2023 – Il debuttante Tommaso Finestra. Sarà lui, cavaliere di Sant’Emidio, a portare il primo assalto al moro nella Quintana di luglio, in programma domani sera.

Per secondo toccherà a Lorenzo Melosso di Porta Romana, seguito da Luca Innocenzi di Porta Solestà. Il quarto a scendere in pista sarà Nicholas Lionetti della Piazzarola, il quinto Denny Coppari per Porta Tufilla e chiuderà le prime due tornate l’altro esordiente, ovvero Lorenzo Savini per Porta Maggiore.

Questo l’esito del sorteggio, avvenuto stasera a piazza Sant’Agostino durante il tradizionale saluto alla Madonna della Pace che, come ogni anno, ha richiamato centinaia di sestieranti. La cerimonia è stata caratterizzata da diversi momenti ricchi di emozione. A cominciare dal saluto del rettore del tempio don Emidio Fattori. Quest’ultimo, in occasione del suo saluto alla cittadinanza e ai figuranti, ha rivolto un augurio a Massimo Gubbini e Pierluigi Chicchini, i due cavalieri rispettivamente di Porta Tufilla e Sant’Emidio che, a causa degli infortuni rimediati nelle ultime settimane, non saranno della sfida.