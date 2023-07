Quintana Ascoli, Maja Alberti è la dama di Solestà. “Questo è un sogno che si realizza”

Ascoli Piceno, 26 luglio 2023 – La 25enne Maja Alberti sarà la dama di agosto per il sestiere di Porta Solestà. La ‘signora’ gialloblù è stata presentata ieri mattina, nella sede di via De Berardinis, dal caposestiere Attilio Lattanzi e dal vice Mimì Alfonsi. Studentessa di Scienze Pedagogiche all’Università di Chieti, Maja è figlia dello storico sbandieratore Alberto Alberti e, nel tempo libero, dà una mano nel ristorante di famiglia, ‘La Cittadella’.

La 25enne Maja Alberti sarà la dama di agosto per il sestiere di Porta Solestà (Labolognese)

Fino a pochi giorni fa ha lavorato in un centro di neuropsicologia infantile. Fidanzata con Federico da ormai quattro anni, si è detta entusiasta per questo ruolo che le è stato assegnato. "Ho un legame molto stretto con questo sestiere e con la Quintana in generale – ha raccontato Maja -. Ho sempre assistito al corteo storico e ammetto che per me indossare l’abito della dama è un sogno che si realizza. Sono un po’ spaventata, perché mi è stata affidata una bella responsabilità ma, allo stesso tempo, sono felicissima e non vedo l’ora che arrivi quel giorno".

Maja, per la Quintana del prossimo 6 agosto, indosserà un abito nuovo, ricamato su misura per lei da ‘Graziano Ricami’. "Ringraziamo Graziano per la sua importante collaborazione con il nostro sestiere, che ormai va avanti da diverso tempo – ha spiegato Mimì Alfonsi -. L’abito di Maja sarà caratterizzato da tre tipi di velluto e da tre colori molto sgargianti e luminosi. Il cappello, inoltre, è arricchito di perle e siamo sicuri che la nostra dama sarà meravigliosa. Maja, per l’occasione, sarà anche accompagnata da quattro paggetti e ci saranno anche altre sorprese che renderanno il nostro corteo molto suggestivo".

Nel frattempo , al sestiere di Porta Solestà proseguono le iniziative organizzate come marcia di avvicinamento alla Quintana di agosto. Lunedì scorso, ad esempio, ha fatto registrare il ‘tutto esaurito’ la cena che ha visto protagonista il noto chef Giorgione. Ieri, invece, ha preso il via la ‘Sagra della tagliata’, che andrà avanti fino a sabato. "Lunedì prossimo, dalle 20.30, andrà in scena la ‘Festa del Palio’, per celebrare insieme la vittoria ottenuta nella Quintana di luglio – ha rivelato il caposestiere Attilio Lattanzi -. Sarà presente ovviamente il cavaliere Luca Innocenzi. Martedì primo agosto, poi, ci sarà una serata speciale nel corso della quale celebreremo il trentennale dalla vittoria del 1993 di Paolo Margasini, che ci consentì di interrompere un’astinenza durata 18 anni".