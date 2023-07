Quintana di Ascoli: Porta Solestà vince il Palio degli sbandieratori

Ascoli, 3 luglio 2023 – Il sestiere di Porta Solestà si è aggiudicato la 33esima edizione del ‘Palio degli sbandieratori e dei musici’, andato in scena a piazza Arringo nelle serate di sabato e domenica. Per i gialloblù si tratta del 21esimo trionfo, arrivato a quattro anni di distanza dall’ultimo, quello del 2019 (anche se nel 2020 e nel 2021 la manifestazione non si è disputata). Solestà si è aggiudicato tre specialità su cinque, ovvero quelle con il maggior coefficiente: musici, grande squadra e piccola squadra.

Tanto è bastato, quindi, per portarsi a casa il Palio realizzato dall’ascolano Gianluca Marcelli. Al secondo posto, nella classifica di combinata, si è invece piazzato il sestiere di Porta Maggiore, mentre i campioni in carica di Porta Romana si sono classificati in terza posizione. Quarto il sestiere di Sant’Emidio, quinta Porta Tufilla e ultima la Piazzarola. Entrando nel dettaglio delle singole specialità, come detto, Porta Solestà ha vinto nella grande squadra, precedendo sul podio Porta Maggiore, seconda, e Porta Romana, terza.

Quarto posto per Sant’Emidio, quinto per la grande squadra di Porta Tufilla e ultimo posto per la Piazzarola. Nei musici, poi, altro trionfo per Porta Solestà. Seconda posizione per Porta Maggiore e terza Porta Romana. Quarto posto per il sestiere di Sant’Emidio, quinto per la Piazzarola e sesta Porta Tufilla. La specialità della coppia, invece, è andata a Porta Maggiore, grazie alla strepitosa esibizione di Luca Sansoni e Stefano Sermarini. Seconda piazza per Andrea Giorgi e Alessio Guidotti di Sant’Emidio, a sorpresa, e medaglia di bronzo per la coppia di Porta Romana.

Quarto il sestiere di Porta Solestà, quinta Porta Tufilla e sesta la Piazzarola. Nelle gare del sabato, invece, Robert Alexa di Porta Romana ha trionfato nel singolo, precedendo Pierluigi Travaglini di Porta Tufilla e il duo arrivato al terzo posto a pari merito, ovvero Luca Sansoni di Porta Maggiore e Simone Salusti della Piazzarola. Nella piccola squadra, infine, vittoria di Porta Solestà, secondo posto per Porta Romana e terzo per Porta Maggiore. Quarto, nella specialità, il sestiere di Sant’Emidio, quinta Porta Tufilla e sesta la Piazzarola. Infine, è stato assegnato anche il ‘Premio Coreografico’, intitolato alla memoria del compianto Paolo Volponi, scomparso nel 2017, andato ai musici di Porta Solestà.