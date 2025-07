Quintana, conto alla rovescia: ecco le bellezze di Tufilla

Ascoli Piceno, 5 luglio 2025 – Eleganza, fascino e uno splendido sorriso. Sono queste le caratteristiche delle due dame scelte dal sestiere di Porta Tufilla per le due Quintane di quest’anno. A presentarle, ieri, nel chiostro di Sant’Antonio Abate, il nuovo caposestiere Lucio Sermarini e il console Francesco Mazzocchi, in presenza del cavaliere Mattia Zannori.

La ‘signora’ di luglio, per l’edizione in notturna, sarà la 31enne Angelica Modestini. Nata ad Ascoli ma residente a Spinetoli, è da sempre legata alla rievocazione storica e al sestiere rossonero sin dai tempi dell’infanzia. “I miei nonni hanno vissuto per anni a Porta Tufilla - racconta Angelica, mamma di due splendidi bambini, Nina e Carlos Maria -. Mio padre ha sfilato e finalmente proverò questa emozione. Si tratta infatti della mia prima Quintana”.

In passato, nel 2012, è stata protagonista di alcune puntate di Uomini e Donne. Angelica, che indosserà un abito di colore blu, è titolare di un centro estetico a Stella di Monsampolo e tiene anche dei corsi di formazione. La dama di agosto, invece, sarà Natalia Carassai, 32enne funzionario amministrativo nel servizio Ragioneria del Comune. Sposata da appena un anno con Edoardo, imprenditore, è super tifosa dell’Ascoli e quintanara doc. “Sono una ragazza piena di interessi - si descrive la signora rossonera -. La Quintana è uno di questi. Ho partecipato diverse volte al corteo in passato come paggetta e damigella. Ma sono stata anche nobildonna nel 2019 per il gruppo comunale. Sono legatissima a questo sestiere, luogo della mia adolescenza e che da tre anni a questa parte, insieme a mio marito, è diventato casa. A Campo Parignano ho tutti i miei ricordi piu belli e spero che questa esperienza possa essere un’ulteriore pagina della mia vita”.

Entrambe hanno auspicato di poter portare fortuna al nuovo cavaliere Mattia Zannori. Il caposestiere Lucio Sermarini si è detto carico ed orgoglioso di essere a capo del comitato rossonero. Il console Mazzocchi, invece, ha rimarcato come finalmente, dopo qualche anno, il sestiere di Porta Tufilla sia tornato ad essere unito. Tante anche le serate promosse per il periodo quintanaro. A spiccare, ovviamente, le cene propiziatorie, ma anche la festa Vino e Boccaccio fissata per il 24 luglio. Nell’occasione, alle pietanze saranno abbinati tre calici di vino della cantina Strappelli di Torano Nuovo.