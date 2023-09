Quintana di Ascoli, spunta l’edizione di settembre

Ascoli, 8 settembre 2023 – Una terza Quintana che, dopo quelle di luglio e agosto, potrebbe svolgersi nel mese di settembre. È questa la clamorosa idea alla quale si starebbe pensando per il 2024, quando in città ricorrerà il settantennale della rievocazione storica. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma ben presto i capisestiere si metteranno a tavolino. Si discuterà con il consiglio degli anziani e con il sindaco e Magnifico messere Marco Fioravanti in merito alle iniziative da promuovere per celebrare tale anniversario.

E, tra queste, ci sarebbe proprio un’edizione straordinaria del corteo storico e della giostra, da disputarsi proprio nel mese di settembre, probabilmente durante la settimana precedente la Quintana di Foligno, per fare in modo che non ci sia concomitanza con l’avvenimento ascolano e le altre giostre in Italia. Da parte del presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti, non c’è stata alcuna conferma ma neanche una smentita.

“Di idee ce ne sono tante, in vista del settantennale della Quintana – spiega Massetti –, e niente può essere escluso a prescindere. L’anno è ancora lungo, quello che ci porterà alle giostre del 2024, e vedremo cosa verrà fuori dai tavoli di confronto. Potrebbe essere comunque un’idea carina". La proposta sarebbe arrivata da un paio di capisestiere e, in base ad alcune indiscrezioni, sarebbe stata già appoggiata dalla maggior parte degli altri".

Nel corso delle prossime settimane, come ha ammesso anche Massetti, ci saranno parecchi incontri e qualcosa sicuramente emergerà. Tra le iniziative che sicuramente verranno organizzate c’è l’allestimento di una mostra nella quale verranno esposti tutti i Palii, dal 1955 a oggi. Ovviamente, i vari drappi sono attualmente custoditi con grande gelosia dai rispettivi sestieri all’interno delle sedi.

L’intenzione del magnifico messere e del consiglio degli anziani, però, è quella di raggrupparli tutti in una mostra unica che si svolgerà nell’estate del 2024. Nel frattempo, nelle ultime ore è pervenuta la comunicazione ufficiale dell’Unire Lab riguardo le analisi cliniche antidoping effettuate ai cavalli dopo la Quintana dello scorso 6 agosto, vinta dal sestiere di Porta Romana grazie alla strepitosa performance di Lorenzo Melosso in sella a Magic Strike.

Ebbene, tutti i campioni analizzati hanno dato esito negativo. Prosegue, quindi, il rigido lavoro di contrasto, da parte della Quintana di Ascoli, al vile ricorso al doping e al maltrattamento degli animali, che rimangono due dei grandi obiettivi della manifestazione.