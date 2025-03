Spot Campari in piazza e al Meletti: sette giorni di riprese

Ascoli, 7 marzo 2025 – Piazza del Popolo e il Caffè Meletti al centro di un set internazionale. Sarà ancora una volta il centro storico di Ascoli protagonista di riprese televisive riguardanti, stavolta, non un film, ma il nuovo spot pubblicitario di una delle bevande alcoliche più famose al mondo, Campari. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma secondo indiscrezioni la troupe che effettuerà le riprese arriverà in Ascoli il 17 marzo e girerà fino al 24.

Una settimana per realizzare il video pubblicitario del famoso bitter che è alla base delle preparazioni di alcuni dei cocktail da aperitivo più amati e iconici del mondo, e non solo, come, tra gli altri, lo ‘Spritz Campari’ o il ’Negroni sbagliato’. Campari avrebbe scelto dunque Ascoli, la sua piazza e il locale più famoso delle cento torri, per la sua campagna pubblicitaria dopo una lunga battaglia che ha visto il sindaco Marco Fioravanti spuntarla su città di altre regioni candidate a ospitarla. Nel 2017 lo spot fu girato a Roccaraso, con la firma del regista Paolo Sorrentino, vincitore nel 2014 dell’Oscar per il miglior film straniero con ’La grande bellezza’: protagonista era l’attore Clive Owen, vincitore di un Golden Globe e candidato all’Oscar. Nel 2018 la regia dello spot Campari è stata affidata a Stefano Sollima e nel 2019 a Matteo Garrone.

Non è la prima volta che Ascoli viene scelta come ambientazione per una pubblicità. A maggio 2023 piazza del Popolo ha fatto da scena allo spot Kinder Bueno destinato al mercato televisivo estero. Nel 2012 fu l’operatore telefonico Vodafone a scegliere la città delle cento torri con un orso bruno che faceva evoluzioni su una pista di ghiaccio allestita in piazza del Popolo. A dicembre 2023 lo stadio Del Duca e il Picchio Village hanno ospitato le riprese dello spot pubblicitario della Pantofola d’Oro. Per promuovere l’immagine della Regione Marche, hanno girato ad Ascoli il saltatore con l’asta Giammarco Tamberi, ma soprattutto l’attore Dustin Hoffman, tornato in città nel 2009 dopo la sua esperienza giovanile nel 1972 nel film ’Alfredo, Alfredo’. Sempre ad Ascoli, in vari scorci, è stato ambientato lo spot della Serie A Tim di calcio.