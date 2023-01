Violetta diventa transgender: versione censurata per le scuole

Una scena del capolavoro verdiano e sopra la preside Valentina Bellini

Ascoli, 31 gennaio 2023 - Le amministrazione comunali di Ascoli e Fermo dicono no alla visione per gli studenti del nuovo allestimento firmato dal regista Luca Baracchini dell’opera ‘La traviata’ di Giuseppe Verdi, prossimo titolo previsto in cartellone nell’ambito della stagione della Fondazione rete lirica delle Marche. Quella di Fano (che insieme al capoluogo Piceno e a Fermo fa parte della Rete), invece, dove l’anteprima giovani è in programma domani pomeriggio al teatro della Fortuna, non ha posto nessun divieto. E così, mentre a Fano per gli alunni andrà di scena la versione così come è stata concepita da Baracchini in cui la protagonista Violetta Valery è transgender (allestimento che ha riscosso un gran successo in Lombardia dove è stata già rappresentata), al teatro dell’Aquila di Fermo e al teatro Ventidio Basso di Ascoli, rispettivamente il 9 e 16 febbraio alle 17, per l’anteprima giovani è prevista la sola versione concertistica dell’opera, ovvero esclusivamente quella musicale. L’Arengo ha deciso così – fanno sapere dall’amministrazione comunale – perché non sarebbe stato messo al corrente preventivamente del tipo di allestimento, nella fattispecie, appunto, che si trattava di quello del regista Baracchini in cui Violetta Valery è catapultata nel mondo attuale...