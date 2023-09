Un Memorial grandi firme ad Ascoli: Lazza, Dardust e tanti big

Ascoli, 12 settembre 2023 – Musica di qualità e solidarietà: un binomio vincente che caratterizza il memorial ‘Alessandro Troiani’ da diversi anni ormai, da quando la direzione artistica è affidata a Dario ‘Dardust’ Faini, musicista e producer ascolano di fama internazionale vicino alla causa dell’Ail. E’ andando di scena ieri sera, in una piazza del Popolo ‘sold out’ (per l’occasione a porte chiuse con posti a sedere), la 24esima edizione dello spettacolo nato per ricordare Alessandro Troiani, commerciante ascolano scomparso per una grave malattia del sangue, in cura da Piero Galieni, direttore dell’unità operativa complessa di ematologia e terapia cellulare dell’ospedale ‘Mazzoni’ a cui sarà devoluto l’incasso della serata. Inizialmente in programma a giugno, il memorial è stato posticipato a ieri sera e, condotto da Massimiliano Ossini, ha regalato come sempre agli spettatori presenti un grandissimo show, in perfetto stile Dardust che questa volta, insieme a lui sul palco, ci ha voluto Lazza e diversi ospiti a sorpresa, da Gianluca Ginoble de Il Volo ad Ariete.

Con Lazza, Dardust ha scritto il brano ‘Cenere’ con cui il giovane artista si è classificato secondo all’ultimo Festival di Sanremo e con cui ha scalato tutte le classifiche dove è tuttora presente. I due, ieri sera, si sono esibiti in una suggestiva performance acustica accompagnati da un quintetto d’archi e, naturalmente, hanno regalato al pubblico ‘Cenere’. La macchina organizzativa dello spettacolo, che ha ben funzionato, si era messa in moto già dai primi mesi del 2023 sotto la guida del presidente della sezione ‘Alessandro Troiani’ dell’Ail di Ascoli, Giuliano Agostini, e di Leonardo Galieni che ha curato la parte management, insieme al direttore di produzione Stefano Luciani. L’evento, che ha beneficiato del sostegno del Comune di Ascoli e delle aziende del territorio vicine alla causa, persegue sempre lo stesso nobile obiettivo: raccogliere fondi a sostegno della ricerca e per supportare il reparto di ematologia e terapia cellulare del nosocomio ascolano, fiore all’occhiello della sanità marchigiana.

Da uno show all’altro, questa fine estate sta regalando agli ascolani bei momenti di intrattenimento come ad esempio lo è stato lo spettacolo ‘Caos’ che ha portato in scena, sabato sera in piazza Arringo, dj Asco. Con lui sul palco diverse realtà artistiche locali, una rappresentanza della Quintana, e il bravo attore e doppiatore Luca Ward che, con la sua voce inconfondibile, ha reso la serata ancora più bella. Serata che è stata seguita da un pubblico soprattutto di giovanissimi che, anche quest’anno, non si è voluto perdere il ‘Caos’ firmato da Asco per il secondo anno consecutivo.