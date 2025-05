Affitti bassi a chi porta la residenza per 5 anni: ecco l’idea del Comune di Ascoli

Ascoli, 6 maggio 2025 – Il Comune di Ascoli si trasforma in ‘agenzia immobiliare’. Il paragone può sembrare un po’ azzardato ma rende bene l’idea del progetto che l’Arengo ha avviato per contrastare lo spopolamento e richiamare in città tante giovani coppie. A breve, infatti, verrà creata una sorta di agenzia, gestita dal Comune, che proporrà appartamenti a basso costo, ovviamente in affitto, per chi deciderà di trasferirsi ad Ascoli portando la residenza sotto le cento torri per almeno cinque anni. Abitazioni che verranno realizzate, nel corso dei prossimi mesi, in alcuni edifici e in alcune aree che la stessa amministrazione comunale sta riqualificando. Un’iniziativa interessante, dunque, che secondo il sindaco Marco Fioravanti servirà a rilanciare ulteriormente il territorio.

“Di recente la tendenza è stata invertita – ha spiegato il primo cittadino pochi giorni fa, in occasione dell’ultimo consiglio comunale –. Rispetto agli ultimi 15 anni, infatti, quando è stato registrato un esodo di cittadini residenti ad Ascoli, ultimamente ne sono arrivati tanti altri da fuori. Parliamo di circa duecento persone. Il saldo è ancora negativo, anche perché il numero di morti è risultato il doppio su quello dei nati. Ma l’inversione di tendenza è comunque importante, perché siamo diventati una delle città più importanti del centro Italia, per accoglienza e valorizzazione turistica”. Tornando all’agenzia che si occuperà di fornire appartamenti in affitto a canone calmierato, sono circa un centinaio gli alloggi che verranno ricavati negli edifici comunali in fase di realizzazione. Il tutto grazie ai finanziamenti del bando Pinqua.

Il prezzo di affitto si aggirerebbe, in base all’idea iniziale, tra i 200 e i 300 euro mensili. In linea di massima, l’orientamento sarebbe quello di attivare una struttura esterna alla macchina comunale ma, comunque, operativa sotto il coordinamento e secondo gli indirizzi che verranno impartiti dall’amministrazione stessa. L’obiettivo, in altre parole, è quello di assegnare prioritariamente, nel rispetto delle norme e attraverso specifici avvisi, i nuovi appartamenti a coloro che sceglieranno di prendere la residenza ad Ascoli e di mantenerla per almeno cinque anni.

Settanta appartamenti verranno realizzati in centro storico, grazie alla trasformazione dell’immobile ex Eca in via Giusti e dell’ex caserma Vecchi in corso Vittorio Emanuele. Altri sorgeranno nel complesso di San Domenico, alla Piazzarola, ma anche nelle frazioni tra Lisciano, Cavaceppo, Piagge, Venagrande e Casette di Castel Trosino. La maggior parte degli alloggi dovrebbe essere pronta entro la primavera del 2026. Va ricordato, infine, che il Comune di Ascoli ha previsto anche l’esonero dal pagamento della Tari, per i primi tre anni, per tutti coloro che hanno spostato la residenza sotto le cento torri.