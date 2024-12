Aiuti alimentari a mille famiglie in città

Ascoli, 15 dicembre 2024 – Quasi mille. Tante le famiglie che hanno presentato domanda per ricevere i buoni spesa elettronici per l’acquisto di generi alimentari, a seguito del bando pubblicato dall’amministrazione comunale.

Un’iniziativa promossa dall’assessorato ai servizi sociali guidato da Massimiliano Brugni, per dare una mano alle persone del territorio che stanno vivendo un momento di difficoltà. L’avviso era rivolto a quei nuclei che hanno un reddito inferiore ai 12mila euro.

“Abbiamo deciso di integrare, con fondi complessivi pari a ben 200mila euro, l’iniziativa ‘Dedicata a te’ che, già promossa dal Governo, ha aiutato tante famiglie – spiega Brugni –. Alcune, però, ne sono rimaste escluse. Pertanto, l’amministrazione comunale è voluta intervenire con questi buoni spesa”.

Ovviamente, come sempre accade in questi casi, i beneficiari sono stati suddivisi in scaglioni. La prima fascia riguarda coloro che hanno un reddito inferiore ai cinquemila euro. In questo caso, per i nuclei individuali, con soltanto una persona, è previsto un contributo di 150 euro, per le famiglie di due persone la somma è pari a 200 euro e per quelle di tre persone ammonta a 250 euro. Per le famiglie con quattro persone, invece, il buono sarà pari a 300 euro e per quelle con un numero di componenti pari o superiore a cinque si sale a 350 euro.

Per chi, poi, ha un reddito Isee tra i 5.001 e i 12mila euro, sono previsti cinquanta euro in meno per ogni fascia: 100 euro per i nuclei di una persona, 150 per quelli di due persone, 200 per le famiglie con tre componenti, 250 per quelle con quattro componenti e 300 euro per i nuclei con cinque o più persone al proprio interno.

Lunedì verranno inviati dei messaggi, sul cellulare, a tutti i beneficiari. Questi riceveranno un Pin e, con la tessera sanitaria a portata di mano, presentandosi nelle attività convenzionate potranno consumare il credito previsto. Hanno aderito l’Oasi, il Conad di via Erasmo Mari, il Tigre di piazza Santa Maria Intervineas, il Tigre di Porta Romana e quello di viale dei Platani, l’Ipercoop a Città delle Stelle, la Super Coal di via Filzi, i Conad di via Bengasi e via Rozzi, nonché la Maxi Coal di Monticelli.

“Il 23 dicembre scadrà invece il bando per il contributo agli affitti – prosegue l’assessore Brugni –. Abbiamo stanziato 400mila euro per aiutare chi fa fatica da questo punto di vista. Infine, destineremo 6.500 euro al Pas per il ‘Natale di tutti’ e per il ‘Capodanno di tutti’. A Natale, per ogni famiglia presa in carico dal Polo per l’accoglienza e la solidarietà, verrà erogata una card da 50 euro per l’acquisto di genere alimentari”.