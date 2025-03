Ansia Bolkestein per i balneari, la partita sembra conclusa: “Ormai si parla solo di indennizzi”

San Benedetto (Ascoli), 13 marzo 2025 – Questa volta l’antica battaglia dei balneari sembra arrivata alla fine. Risale a due giorni fa l’incontro a Roma nel quale il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria per parlare dell’unico argomento ora in discussione sulla questione Bolkestein: gli indennizzi da quantificare e riconoscere ai concessionari uscenti, una volta che gli stabilimenti saranno stati riassegnati tramite procedura di evidenza pubblica. C’era anche San Benedetto a quell’incontro, con l’indefettibile Giuseppe Ricci: il presidente dell’Itb e titolare dello chalet ‘Stella Marina’ ha pronunciato un discorso duro, in cui ha espresso un pensiero condiviso da molti colleghi: “Dopo una vita passata a fare questo lavoro penso che andarmene sarà molto difficile – ha asserito il balneare, rivolgendosi al ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Pensavo che la politica avrebbe dovuto ragionare su come salvaguardare e migliorare la mia attività e il mio lavoro. Noi non vogliamo gli indennizzi. Ci sono giovani che in questa attività ci hanno creduto e hanno investito, indebitandosi e portando avanti questo settore. La mia proposta è sempre quella: perché non si concede ai balneari il diritto di superficie con la possibilità di riscattare le proprie imprese? Lo Stato ne guadagnerebbe e avrebbe l’occasione di salvaguardare 400mila famiglie, che con quell’attività cercano di sopravvivere. Noi siamo disposti a pagare tutto quello che è dovuto per avere la certezza della continuità lavorativa. Mi piacerebbe sapere – ha concluso – che alla fine della storia avrò lasciato qualcosa”.

Si tratta, forse, del vero canto del cigno, per un movimento di protesta nato all’indomani della Bolkestein e che per 20 anni ha mantenuto la medesima posizione. Certo, il decreto approvato a novembre ha aperto una stagione in cui non mancheranno ricorsi e nuove manifestazioni. Ma la sensazione, a sentire la voce dell’esecutivo nazionale, è che il treno sia irrimediabilmente passato. Salvini infatti ha fatto presente che l’unico argomento all’ordine del giorno era quello degli indennizzi, e che il governo ora ha 20 giorni di tempo per portare a casa la migliore formula possibile. Formula che dovrebbe includere la rivalutazione dei beni e quindi l’equa remunerazione computata sul valore degli investimenti fatti nell’ultimo quinquennio. Sarà inevitabile, per raggiungere questo obiettivo, un nuovo – e per nulla facile - confronto con la Commissione Europea.