Beko chiude, Comunanza senza più lavoro. “Un altro terremoto, non ne possiamo più”

Comunanza (Ascoli), 22 novembre 2024 – Dai vertici di Beko Europe l’annuncio choc, entro fine 2025 saranno chiusi gli stabilimenti di Comunanza, Siena e la linea del freddo di Cassinetta (Varese): 1.935 esuberi, 750 solo nelle Marche, dove i tagli colpiranno anche Melano (66) e il centro ’Ricerca e sviluppo’ di Fabriano. E qui i lavoratori delle Marche scenderanno in piazza per lo sciopero del 29 novembre, indetto da Cgil e Uil. “Nel 2023, in regione, solo il 10% dei contratti di lavoro attivati è stato a tempo indeterminato, media nazionale al 20% – dicono Giuseppe Santarelli e Claudia Mazzucchelli, segretari regionali di Cgil e Uil –. Il numero di precari è in continuo aumento”. Il governo ha respinto come irricevibile il piano della multinazionale turca e si è detto pronto a esercitare la golden power. “L’impegno della Regione sarà massimo – ha detto l’assessore regionale Aguzzi –. In campo tutte le misure per difendere l’occupazione: la trattativa è solo agli inizi”.

"Terremoto, pandemia, spopolamento e ora perdita del lavoro: siamo sfiniti”. A parlare è il sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi, davanti allo stabilimento ‘Beko Europe’ e agli operai sconcertati che protestano fuori dai cancelli dopo la terribile notizia: la sede, entro la fine del 2025, chiuderà i battenti. Dopo un tavolo ministeriale a Roma la decisione è stata chiara: saranno 320 i lavoratori (anche provenienti dalle province di Ascoli, Fermo e Macerata) che si troveranno senza un’occupazione. Un’ulteriore mazzata che i cittadini del piceno non attendevano.

Paolo Marini della Fiom-Cgil, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Non se lo aspettavano i 2.892 abitanti che ieri mattina si sono affollati tra le vie della piccola cittadina e davanti allo stabilimento dell’azienda. Si cammina nel clima rigido delle prime ore del giorno tra cantieri occupati nella ricostruzione post-sisma, piccoli commercianti che tengono vivo il centro storico con le loro serrande alzate. Ma al bancone del bar, in piazza, per le vie, la frase ripetuta è solo una: "Sapevano che sarebbe finita così, però non ce lo meritiamo, dopo il terremoto, dopo la pandemia, dopo lo spopolamento, non ne possiamo più”. Un futuro che sta cadendo a pezzi sotto gli occhi lucidi di chi ci ha sempre creduto.

"Ho ventiquattro anni, sono entrata in questa azienda con la speranza di fare qualcosa per il mio territorio – commenta Melisa Kapai, operaia impiegata con contratto interinale all’interno dello stabilimento di Comunanza –. Ora ci sentiamo solo presi in giro perché siamo ragazzi nati e cresciuti in questa zona o nei dintorni. Abbiamo vissuto in prima persona il disagio dello spopolamento post-sisma e siamo entrati in questa azienda perché pensavamo di avere un futuro”.

Eppure, nonostante l’impegno, la caparbietà e i desideri, ora quell’avvenire sembra non esserci più. “Quando speri nel futuro non vuoi lasciare la tua terra, non vuoi contribuire ulteriormente allo spopolamento che l’ha messa in ginocchio. Ma ora le speranze sono andate in fumo: a questo punto non c’è più futuro, non c’è più per noi e non c’è per questa terra".

Una popolazione che è stanca, afflitta, ma che non demorde: “Questo è un territorio sano – ripete il sindaco Sacconi –, abitato da lavoratori, che nonostante le mille difficoltà hanno sempre continuato a lavorare a testa alta, al di là del terremoto, della pandemia, dello spopolamento. Ora siamo delusi, indignati ma soprattutto preoccupati. Abbiamo aspettato una giornata di negoziazione che non c’è stata, perché quella che abbiamo visto è stata solo una decisione unilaterale. Quindi siamo delusi, siamo delusi dalla multinazionale e da chi doveva difenderci. Il governo si è limitato a dire che è inaccettabile, ma non è sufficiente. Noi chiediamo al governo di ascoltarci. Quello che farò è andare a parlare con il Primo Ministro Giorgia Meloni”.

Armati di megafoni e bandiere, in divisa, davanti ai cancelli. Così hanno passato questa giornata dolorosa gli operai della ex Whirlpool e le loro famiglie. Tra di loro, c’è chi ha attraversato quei cancelli ogni giorno per trent’anni. Fabio Capolongo racconta lo sconforto di vedere la ’proprio’ azieda cedere: “Ho visto cambiare tutte le proprietà, dalla famiglia Merloni alla Beko. Si giustificano dicendo che c’è non mercato in Italia per gli elettrodomestici ora. Però, smantellare e dismettere tutto è un piano che non ha vie di scampo: non c’è ridimensionamento, c’è la decisione di lasciare famiglie, figli, dall’oggi al domani senza stipendi e con la fretta di trovare una soluzione per salvaguardare il futuro. Se si ricostruisce ma poi si toglie il lavoro, la ricostruzione è inutile. Non esiste futuro senza lavoro".

“Dietro ai numeri e alle percentuali – scrive il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri – ci sono volti, storie, sacrifici e speranze che oggi sembrano minacciate da scelte lontane dalla realtà locale. Vi assicuro che siamo al vostro fianco. Prego per una soluzione giusta e duratura, che non solo preservi l’occupazione, ma contribuisca al rilancio di questo territorio tanto ricco di bellezza, storia e valori”.