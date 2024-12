Beko, un paese in ansia. Corteo di lavoratori e falò natalizio davanti alla fabbrica

Ascoli, 4 dicembre 2024 – Festività natalizie diverse, quelle che si prepara a vivere la popolazione di Comunanza. Il momento di difficoltà che tante famiglie stanno attraversando, a causa della decisione della multinazionale Beko di chiudere lo stabilimento che si trova in paese, non lascia indifferente proprio nessuno. Non è un caso, infatti, che all’assemblea pubblica che si è svolta lunedì all’auditorium Luzi erano presenti anche tanti semplici cittadini. In questo momento, il messaggio che arriva dai comunanzesi è quello di un territorio compatto, che continuerà a far sentire la sua voce per evitare che la fabbrica alla fine del 2025 lasci senza lavoro oltre 300 operai. A tal proposito, un altro importante momento di condivisione sarà quello di sabato prossimo.

I lavoratori e i sindacati fuori dallo stabilimento di Comunanza

Alle 10, infatti, i dipendenti della Beko e i loro rappresentanti sindacali sfileranno in corteo lungo le vie del paese, partendo dallo stabilimento e arrivando sotto al Comune. Una protesta pacifica, come tutte quelle messe in atto fino ad ora, che servirà per lanciare di nuovo un grido d’allarme e un appello alla multinazionale affinché faccia un passo indietro. Il tutto, tra l’altro, in vista del 10 dicembre, quando si svolgerà un nuovo tavolo di confronto al ministero. “Invitiamo tutti a partecipare, non solo i lavoratori – spiega Francesco Armandi, segretario regionale di Ugl metalmeccanici –. Sarà una manifestazione, quella di sabato, che dovrà coinvolgere tutto il paese e siamo sicuri che nessuno rinuncerà a stringersi accanto ai dipendenti che rischiano il posto”. Lunedì, invece, alle 18, sempre a Comunanza ci sarà il tradizionale falò per la Madonna di Loreto. In genere, l’appuntamento di preghiera si svolge in piazza, ma questa volta è stata scelta una location diversa, ovvero il piazzale antistante la Beko. Infine, tanti Comuni del Piceno stanno agendo direttamente per sostenere Comunanza in questa battaglia. Nelle ultime ore, ad esempio, il consiglio comunale di Rotella ha approvato all’unanimità una delibera a sostegno dei lavoratori della Beko Europe. “Un gesto concreto per ribadire che siamo al fianco di chi rischia di perdere il proprio posto di lavoro – conferma il sindaco rotellese Giovanni Borraccini –. La difesa dell’occupazione e delle attività produttive è una priorità assoluta per il futuro economico e sociale della nostra comunità”.

Anche la Cna ha espresso la sua preoccupazione: “Auspichiamo che le istituzioni riconoscano la gravità della situazione e rispondano con tempestività attraverso delle misure straordinarie, in grado di invertire una rotta estremamente preoccupante per il territorio – affermano Francesco Balloni e Arianna Trillini, direttore e presidente della CNA di Ascoli Piceno – Parallelamente, sarà indispensabile sbloccare il rifinanziamento delle agevolazioni previste per l’area di crisi complessa, un’opportunità strategica che può garantire risorse tangibili per le imprese preservando centinaia di posti di lavoro e garantendo lo sviluppo delle nostre comunità”.