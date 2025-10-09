Caffè Meletti di Ascoli: si cercano nuovi gestori

Ascoli Piceno, 10 ottobre 2025 – La Fondazione Carisap, proprietaria al 100% della Caffè Meletti Srl, ha avviato la procedura per l’affidamento a terzi della gestione dello storico locale. Il primo ottobre è stato pubblicato il bando per la manifestazione di interesse che si articola in cinque punti e prevede che entro il 27 ottobre gli interessati presentino la propria candidatura.

“Poi – ha spiegato l’amministratore Daniele Tagliabue – seguiranno l’analisi delle manifestazioni ricevute, la selezione delle controparti da ammettere, la fase di due diligence, con visite alla struttura, e infine la presentazione delle offerte vincolanti. L’aggiudicazione potrebbe avvenire tra febbraio e marzo 2026”.

Si tratta di una procedura aperta a tutti coloro che dimostreranno competenza nel settore e condivideranno la missione sociale della Fondazione. “Il nuovo gestore – ha sottolineato Tagliabue – dovrà saper coniugare capacità imprenditoriale, e quindi il suo giusto profitto, con una richiesta sensibilità verso il valore storico e sociale del Caffè Meletti. Non sarà facile, ma è una condizione imprescindibile”.

Nonostante le difficoltà del recente passato, l’amministratore ha evidenziato i progressi ottenuti negli ultimi mesi: “Da quando ho ricevuto il mandato, a fine giugno, abbiamo registrato un +20% di fatturato, un ambiente più accogliente, prezzi aggiornati, orari estesi e una qualità di servizio molto migliorata. Il Caffè Meletti è tornato a essere la casa degli ascolani”.

L'incontro in cui si è delineato il futuro del Caffè Meletti di Ascoli Piceno

Tagliabue ha anche ribadito l’impegno verso i lavoratori: “Oggi abbiamo 13 dipendenti a tempo indeterminato, 4 a tempo determinato e 6 apprendisti. Sono persone valide che meritano continuità e rispetto. Il nuovo gestore dovrà valorizzarle, non ridurle”. Sul piano economico, la Fondazione stabilirà un canone minimo di affitto, congruo con la situazione attuale della società, “a rialzo rispetto al passato”, ha precisato Tagliabue. “Chi offrirà di più avrà un punteggio maggiore, ma non basterà: conteranno anche la qualità del progetto gestionale e la capacità di garantire il legame con la città e la tradizione”.

In conclusione, Tagliabue ha voluto sottolineare l’aspetto umano: “Il Caffè Meletti non è solo un’impresa. È un simbolo identitario, un luogo del cuore. Chi vorrà gestirlo dovrà farlo con passione e rispetto, trattandolo come fosse casa propria. Solo così potrà mantenere viva un’eccellenza”. Il direttore Gianni Colannino ha annunciato le sue dimissioni precisando che “si tratta di una scelta di carattere personale”.