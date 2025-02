Caro bollette e cacao: prezzi alle stelle in pasticceria e al bar

Ascoli, 21 febbraio 2025 – Gli aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas ma anche quello ‘smisurato” del cacao, stanno costringendo tante pasticcerie a rivedere le tariffe dei loro dolci. Paste, cornetti, bomboloni e bignè in queste settimane hanno subito un lieve aumento dei loro prezzi, ma poi il tutto è andato ad incidere anche sul prezzo delle colazioni con gli aumenti di caffè e cappuccini.

Insomma, la colazione al bar o in pasticceria comincia ad essere quasi un lusso. D’altronde si arriva da anno complesso per il cacao, materia prima base con cui si produce l’amata cioccolata: il suo prezzo, durante il 2024, è aumentato di circa il 170%.

Non è una sorpresa, da mesi infatti la crescita è costante: una tendenza che pare non si stia invertendo nel 2025. Al contrario, il cacao in questi primi mesi del nuovo anno sta subendo ulteriori aumenti di prezzo. Le cause sono complesse e partono dalle condizioni climatiche avverse: uno dei principali produttori è l’Africa Centro-occidentale, considerando che solo Ghana e Costa d’Avorio coprono il 60% circa del raccolto complessivo mondiale.

Questi territori sono stati colpiti da una serie di eventi estremi come siccità prolungata e piogge torrenziali, che hanno danneggiato le colture di cacao in diverse regioni produttrici, riducendo significativamente la produzione.

Le condizioni climatiche avverse hanno favorito la diffusione di malattie delle piante di cacao, come ad esempio il virus del rigonfiamento dei germogli, compromettendo ulteriormente i raccolti.

E poi come detto ci sono i costi dell’energia elettrica e del gas che in Italia stanno raggiungendo cifre difficili da sopportare per gli esercenti ma anche per le famiglie in genere. Secondo la Cgia di Mestre, negli ultimi quattro anni le bollette dell’energia elettrica sono rincarate del 108% e quelle del gas del 72,1%. Un costo medio di 2.900 euro all’anno, cioè il 12% dell’intera spesa familiare. Tantissimo.