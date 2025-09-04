Cassa integrazione per 541 dipendenti alla Hp Composites: “Il fatturato è sceso, numeri non sostenibili”

Ascoli, 4 settembre 2025 – Dopo dodici anni alla guida operativa della Hp Composites, Abramo Levato lascia la direzione generale della società ascolana specializzata nella produzione di componenti in fibra di carbonio. La sua decisione arriva in un momento di congiuntura complesso, culminato con la richiesta di cassa integ razione straordinaria per i 541 dipendenti, dirigenti compresi. Levato chiarisce che non si tratta di una crisi di settore. “La lavorazione dei compositi è in costante crescita, il problema è legato ai mercati di riferimento. L’automotive, in particolare – spiega – ha vissuto un brusco rallentamento che ha colpito i nostri principali clienti, dai grandi gruppi tedeschi come Volkswagen e Mercedes fino a marchi di prestigio come Porsche. È un trend che riguarda l’intero comparto europeo”. La flessione ha avuto ripercussioni sui conti: dal record storico del 2023 con oltre 63 milioni di euro di fatturato, si è passati a circa 42 milioni lo scorso anno e si prevede di chiudere il 2025 intorno ai 38 milioni.

“Numeri che non garantiscono una gestione finanziaria sana per un’azienda con cinque stabilimenti e oltre 540 dipendenti – sottolinea Levato –. Non siamo a zero ordini, ma l’andamento è diventato imprevedibile e servono strumenti di adattamento”. Da qui la scelta, condivisa con l’imprenditore francese proprietario del gruppo, di affidarsi a un team di advisor per individuare le migliori strategie, anche sul piano finanziario e giuridico. Tra le prime misure, la richiesta di cassa integrazione straordinaria, che riguarda l’intero organico: “È uno strumento utile per fronteggiare una flessione temporanea. Non c’è una dichiarazione di crisi aziendale, ma un momento di criticità che stiamo affrontando”. Sul futuro dell’azienda, Levato parla di reazione e dinamismo: “Abbiamo iniziato a diversificare i mercati, investendo anche in comparti come difesa, aeronautica, aerospazio e nautica, dove la domanda di carbonio è in crescita. Dobbiamo diventare più competitivi, innovare i processi e cogliere tutte le opportunità, comprese quelle offerte dalla Zes. È questione di adattabilità, come ci insegna Darwin: chi si adatta sopravvive”.

Quanto alla sua scelta personale di dimettersi, Levato spiega: “Dopo dodici anni sentivo la necessità di nuovi stimoli. La vita operativa di un manager raramente dura così a lungo nello stesso ruolo. Ho ricevuto una proposta da una multinazionale che ha appena acquisito un’eccellenza italiana, non in crisi ma in crescita. Sarò amministratore delegato di questa realtà in un’altra regione. Non è un concorrente di Hp, per me quasi una figlia, e per questo non l’avrei mai considerata in alternativa. Ma era il momento giusto per accettare una nuova sfida”.

Mercoledì 10 settembre il tavolo tecnico

Per questa crisi aziendale la Regione Marche ha convocato il tavolo tecnico mercoledì 10 settembre. Ne dà notizia l'assessore regionale Andrea Maria Antonini esprimendo “forte preoccupazione per il futuro di una delle realtà industriali e produttive più importanti del Piceno. I vertici dell'amministrazione regionale e gli organi dei settori competenti (Lavoro e Attività Produttive) hanno, fin da subito, preso in esame la delicata questione e avviato tutti i canali istituzionali per affrontare tale problematica in raccordo con i rappresentati di categoria e i referenti sindacali. Nelle intenzioni dell'ente - sottolinea Antonini - c'è la volontà di concertare tutte le strategie più efficaci e ottimali che saranno approfondite e adottate nel corso di un tavolo tecnico. A seguire, sempre nella stessa giornata, si procederà quindi alla stipula della proroga, anche per l'anno 2025, della mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa “Piceno - Val Vibrata’".