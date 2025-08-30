Cercasi affitti disperatamente: “Ormai pochi alloggi disponibili e per questo salgono i prezzi”

Ascoli, 30 giugno 2025 – Poche, anzi pochissime abitazioni disponibili. Che spesso e volentieri si volatilizzano non appena viene pubblicato l’annuncio. E, per di più, vengono proposte a prezzi esagerati. E’ questa la situazione degli affitti ad Ascoli. Un quadro generale davvero di emergenza per chi ha assoluta necessità di una casa ma non ha la possibilità di accollarsi un mutuo e preferisce andare in affitto. A confermarlo sono le agenzie immobiliari che operano sotto le cento torri. “I costi dei canoni sono lievitati anche per questo motivo, ovvero che non si trovano appartamenti – spiegano dall’agenzia Collina –. Quei pochi che ci sono, ad esempio, molti proprietari li destinano espressamente agli studenti. I costi dipendono da diversi fattori come l’ubicazione, la presenza di un terrazzo o di un ascensore. Ma in centro non si scende sotto ai 600 euro. In alcuni casi sono state affittate case anche a mille euro. Il problema è che se ci si allontana e si va in periferia non si risparmia moltissimo. Tra Maltignano e Folignano, sempre a titolo di esempio, è difficile trovare a meno di 450 euro. Magari si è costretti ad andare in vallata per trovare somme più accessibili, ma anche lì molti proprietari si stanno facendo furbi”.

“In centro storico, per un semplice bilocale, si spendono mediamente 600 euro – conferma l’agenzia ‘Areacasa’ di via Marconi –. In questo periodo, poi, c’è tanta richiesta di appartamenti in affitto, soprattutto da parte di professionisti che vengono a lavorare nel Piceno, come medici o insegnanti. La richiesta è alta e, essendoci poca offerta, è normale che i costi aumentino a dismisura”. Dello stesso parere anche gli agenti di ‘Tempocasa’. “C’è la sensazione, da parte dei proprietari delle abitazioni, che affittarle a meno di 500 o 600 euro equivalga a regalarle. Ma non è così – rivelano proprio dall’agenzia ‘Tempocasa’ –. Credo che per un bilocale ci si possa anche accontentare di 300 euro. Le cifre sono davvero proibitive. Anzi, vi racconto un aneddoto: la richiesta è talmente elevata che appena pubblichiamo un annuncio riceviamo decine e decine di telefonate. Insomma, nel giro di qualche ora l’appartamento ‘vola via’. E’ difficile poter risparmiare, perché anche a Monticelli o Folignano ormai non si scende sotto ai 500 euro”. “Il costo minimo di affitto è di almeno 500 euro – conferma, infine, l’agenzia ‘Magia’, che si trova lungo la Salaria –. Ma i proprietari possono chiedere ciò che vogliono, ormai, perché l’offerta è davvero bassa e le richieste fioccano”.