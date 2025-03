Il centro perde pezzi, chiude la sede Carisap

Ascoli, 6 marzo 2025 – Stavolta la chiusura è di quelle che fanno rumore. E soprattutto fanno storia, perché riguarda un edificio e un’istituzione che rappresentano la storia della città: Palazzo Bazzani, meglio conosciuto come palazzo della Cassa di Risparmio, potrebbe non ospitare più la banca di riferimento cittadina, oggi inglobata in Intesa San Paolo. L’istituto creditizio che ha accorpato negli ultimi anni decine di banche (tra cui appunto la ex Carisap), è intenzionato a chiudere la sede storica di corso Mazzini dal prossimo ottobre. Una notizia che ha lasciato di sasso i dipendenti, che ieri hanno ricevuto da parte dell’azienda una comunicazione nella quale venivano elencate le sedi che saranno eliminate o dislocate.

Ma la chiusura rappresenterebbe l’ennesima batosta per tutto il centro storico, alle prese con un inarrestabile processo di spopolamento, dovuto a tanti fattori tra cui anche il decentramento di uffici e sportelli delle principali istituzioni. L’edificio costruito nei primi del ‘900 proprio per ospitare la cassa di risparmio di Ascoli rischia quindi di non essere più la sede della banca di riferimento del territorio.

Ma qual è il motivo di questa decisione? Si tratta di una riorganizzazione aziendale per ridurre costi e spese, che prevede l’accorpamento o la chiusura in tutta Italia di alcune filiali, tra le quali dovrebbe rientrare anche quella di via Turati a Porto D’Ascoli. Probabilmente è il costo d’affitto (sicuramente consistente) delle sale del maestoso edificio di corso Mazzini a comportare la scelta. Va detto anche che l’ipotesi di chiusura di Ascoli-Centro nel corso degli anni è stata più volte paventata, ma poi non se ne è fatto nulla.

Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’istituto di credito o della Fondazione, che è proprietaria dell’immobile. Ma nel caso venisse confermata la decisione, che fine faranno i dipendenti? Stando a quanto prevede il Piano, saranno accorpati alla filiale di via Napoli, ed è qui che gli utenti dovranno recarsi per le operazioni di sportello, mentre non è chiaro se l’operazione riguarderà anche gli uffici amministrativi e direzionali, così come è difficile al momento capire se la scelta è definitiva o meno. Palazzo Bazzani è un di spazi ampi, di non semplice gestione, che mal si coniuga con concetti come smart working. Insomma una scelta, quella di Intesa San Paolo, figlia dei tempi, ma che per il centro storico in particolare potrebbe rappresentare un duro colpo.

Domenico Cantalamessa