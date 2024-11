Ascoli e Fermo, classifica top aziende. Conad, Tod’s e Gabrielli sopra il miliardo di euro

Ascoli, 6 novembre 2024 – Tre delle prime cinque aziende della ’Classifica delle principali aziende marchigiane’ stilata come consuetudine dall’Osservatorio imprese, della Fondazione Aristide Merloni e presentata ieri pomeriggio nella Sala degli Specchi di Confindustria Ascoli hanno sede proprio tra Piceno e Fermano. Conad Adriatico e Magazzini Gabrielli SpA sono tra i principali player italiani della grande distribuzione organizzata a testimonianza del crescita che ha avuto questo comparto nel Piceno, ma in cima alla classifica c’è anche Tod’s, che ha sede a Sant’Elpidio a Mare. Attingendo ai dati contenuti nell’elabora la Classifica delle principali imprese marchigiane, che ogni anno fa il punto sulle realtà più virtuose del territorio.

La Classifica considera le prime 500 imprese per valore delle vendite nel 2023. Le prime tre posizioni della Classifica sono rimaste invariate e vedono in sequenza: Ariston group, Conad adriatico e Tod’s. Al quarto posto si classifica Magazzini Gabrielli che sale di una posizione rispetto all’anno precedente superando il miliardo di euro di vendite. Queste quattro sono le uniche società regionali che superano il miliardo di euro di vendite. La Conad adriatico conferma la seconda posizione in classifica che aveva raggiunto per la prima volta nel 2020. Il fatturato del 2023 è superiore a un miliardo e 300 milioni. In quel periodo la società si era avvantaggiata del generale andamento favorevole delle vendite nel settore della grande distribuzione, registrando un incremento delle vendite superiore a quello osservato nella media del settore. La Tod’s conferma la terza posizione con un fatturato di 1.127 milioni di euro registrando la crescita delle vendite in termini assoluti più elevata dopo quella della Ariston group e della Magazzini Gabrielli.

Tale crescita corrisponde a 120 milioni. Magazzini Gabrielli registra la seconda maggiore crescita delle vendite in termini assoluti, pari a 207 milioni. Nella classifica relativa alle aziende della provincia di Ascoli emergono dopo Conad Adriatico e Magazzini Gabrielli: Carlini Gomme con un fatturato di 280 milioni, Sabelli 261 milioni, Imac 210 milioni, Fainplast 197 milioni, Ciam 146 milioni, Addis 91 milioni, Ondulato Piceno 78 milioni e Fimi 77 milioni.