Il commercio storico online: “App per aiutare le attività”

Ascoli, 20 settembre 2025 – Buone notizie per i commercianti del centro storico, che presto sbarcheranno anche online. Il Comune, infatti, sta ultimando l’allestimento di una piattaforma digitale e di un’applicazione, che si chiamerà ‘Negozi al Centro’ e che è destinata a tutte le attività economiche che si trovano in città. I negozi avranno all’interno un loro spazio dedicato per promuovere la propria attività, i prodotti, i servizi e tutte le iniziative condivise. Tale portale, poi, sarà collegato anche alla piattaforma culturale ‘E’ Piceno’, per dare maggiore visibilità ad entrambe.

“Sono molto soddisfatta di questo lavoro – commenta l’assessore comunale Laura Trontini –. Insieme agli uffici e anche con i suggerimenti delle associazioni di categoria ci siamo impegnati moltissimo per realizzare una piattaforma e un’applicazione belle, dinamiche, funzionali, intuitive e sopratutto utili alla promozione delle attività commerciali del centro storico”. L’assessore al commercio, poi, anticipa anche altre novità che riguardano il settore.

“Insieme al sindaco abbiamo anche attivato un avviso pubblico per l’erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto per l’apertura di nuove attività non alimentari del centro storico che scadrà il 31 ottobre prossimo, con l’obiettivo di incentivare le nuove aperture no food – prosegue appunto Laura Trontini –. Il prossimo anno i fondi saranno destinati alle nuove aperture nei quartieri e l’anno successivo alle frazioni. Se da un lato l’obiettivo è quello di incentivare le nuove aperture con questo programma triennale, dall’altro vorremmo anche sostenere i negozi storici. Con gli uffici, infine, stiamo lavorando per realizzare un albo comunale delle attività commerciali con all’attivo più di 40 anni. Ciò con l’intento di creare delle iniziative di sviluppo destinate ai commercianti storici della nostra città. Ci sono anche altri progetti molto interessanti che ‘bollono in pentola’ per il futuro, ma ora è ancora prematuro parlarne. Ma una cosa è certa – conclude l’assessore comunale al commercio –, ovvero che si sta facendo tanto per sostenere le attività commerciali della città e, in particolare, quelle del nostro centro storico”. Nel corso delle prossime settimane, poi, verranno previsti anche degli ulteriori incontri tra gli esercenti e l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni di categoria, per studiare eventuali ed ulteriori iniziative a favore del settore.