Crisi Hp Composites, sindacati in allarme: “Priorità salvaguardare i 540 dipendenti”

Ascoli, 5 settembre 2025 – L’annuncio della HP Composites di Ascoli di ricorrere a 12 mesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi industriale, unito alle dimissioni del direttore generale Abramo Levato, ha acceso l’allarme nel Piceno. La misura coinvolge circa 540 dipendenti, numeri che rendono la vicenda particolarmente delicata per la più grande azienda metalmeccanica del territorio.

Nel corso di una conferenza stampa, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Rsu hanno chiesto chiarezza e un progetto di rilancio. “La priorità assoluta – hanno sottolineato i segretari Alessandro Pompei, Samuele Puglia e Raffaele Bartomioli – è salvaguardare occupazione e reddito. La sola Cigs non può bastare: servono strategie per diversificare la produzione e aprirsi a nuovi mercati".

I sindacati sottolineano che la crisi non è esplosa improvvisamente, ma è il risultato di difficoltà che si trascinano da tempo, aggravate dal calo delle commesse nel settore automotive. “Ferrari e Maserati hanno ridotto gli ordini, Porsche si è ritirata del tutto – spiegano –. Una contrazione che l’azienda ha dichiarato insostenibile con l’attuale assetto”. In questo quadro, i rappresentanti dei lavoratori attendono di conoscere i contenuti del piano di rilancio affidato a uno studio di consulenza, ma guardano anche al ruolo delle istituzioni. Mercoledì è previsto un tavolo regionale ad Ancona. “Sarà il primo banco di prova – affermano – per verificare se la Regione Marche intende assumersi responsabilità concrete. Se non dovesse bastare, chiederemo un tavolo nazionale al Ministero”.

Sul fronte delle responsabilità, le organizzazioni respingono le accuse di aver taciuto i segnali della crisi. “Abbiamo vigilato e denunciato nei luoghi opportuni – ribadiscono –. Abbiamo segnalato criticità alla direzione e a Confindustria. Non spettava a noi lanciare allarmi pubblici che avrebbero potuto peggiorare la situazione. Oggi i fatti dimostrano che le nostre preoccupazioni erano fondate”.

Il monito finale è netto: "Dopo la crisi di Beko, il territorio non può permettersi di perdere un altro pilastro industriale. Serve un piano concreto che offra prospettive e garantisca lavoro e dignità ai 540 dipendenti, evitando un vero e proprio terremoto sociale”.